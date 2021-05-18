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Витебская филармония впервые приглашает к себе за кулисы

18.05.2021 10:33 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебской областной филармонии придумали новый проект — «Сцена. Занавес. Кулисы». Зрители не только попадут на концерт, но и узнают секреты подготовки музыкального спектакля и увидят орган.


Фото: vitebsk-fil.by

Зрители попадут на экскурсию по филармонии, посетят репетиции артистов, увидят костюмерную, музыкальные инструменты, познакомятся с работой звукорежиссера и художника по свету.

Организаторы также обещают бонусы: можно будет «увидеть легендарный орган Glatter-Götz, примерить головной убор принцессы из музыкальной сказки, сыграть и спеть вместе с музыкальным ансамблем и даже выйти на сцену, чтобы попробовать себя в роли артиста».

В конце программы зрителей пригласят на музыкальное представление в зале филармонии.

Проект «Сцена. Занавес. Кулисы» будет интересен и детям, и взрослым.

Мероприятие проводят в будние дни и для группы зрителей. Предварительная запись по телефону: 8 0212 36-83-88.

 
 
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Зрители попадут на экскурсию по филармонии, посетят репетиции артистов, увидят костюмерную, музыкальные инструменты, познакомятся с работой звукорежиссера и...
 
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