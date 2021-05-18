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Витебская филармония впервые приглашает к себе за кулисы
18.05.2021 10:33 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебской областной филармонии придумали
Зрители попадут на экскурсию по филармонии, посетят репетиции артистов, увидят костюмерную, музыкальные инструменты, познакомятся с работой звукорежиссера и художника по свету.
Организаторы также обещают бонусы: можно будет «увидеть легендарный орган Glatter-Götz, примерить головной убор принцессы из музыкальной сказки, сыграть и спеть вместе с музыкальным ансамблем и даже выйти на сцену, чтобы попробовать себя в роли артиста».
В конце программы зрителей пригласят на музыкальное представление в зале филармонии.
Проект «Сцена. Занавес. Кулисы» будет интересен и детям, и взрослым.
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Зрители попадут на экскурсию по филармонии, посетят репетиции артистов, увидят костюмерную, музыкальные инструменты, познакомятся с работой звукорежиссера и...
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