Витебская филармония впервые приглашает к себе за кулисы

Источник материала: Tut.by

В Витебской областной филармонии придумали новый проект — «Сцена. Занавес. Кулисы». Зрители не только попадут на концерт, но и узнают секреты подготовки музыкального спектакля и увидят орган.



Фото: vitebsk-fil.by

Зрители попадут на экскурсию по филармонии, посетят репетиции артистов, увидят костюмерную, музыкальные инструменты, познакомятся с работой звукорежиссера и художника по свету.

Организаторы также обещают бонусы: можно будет «увидеть легендарный орган Glatter-Götz, примерить головной убор принцессы из музыкальной сказки, сыграть и спеть вместе с музыкальным ансамблем и даже выйти на сцену, чтобы попробовать себя в роли артиста».

В конце программы зрителей пригласят на музыкальное представление в зале филармонии.

Проект «Сцена. Занавес. Кулисы» будет интересен и детям, и взрослым.

Мероприятие проводят в будние дни и для группы зрителей. Предварительная запись по телефону: 8 0212 36-83-88.