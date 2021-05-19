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"Евровидение-2021": все участники второго полуфинала
19.05.2021 09:45 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Финал конкурса "Евровидение-2021" состоится 22 мая в Роттердаме. За право стать победителем песенного шоу уже сразились представители 16 стран, в том числе и России - с флагам и в кокошнике на музыкальное состязание
Страны "большой пятерки" - Франция, Германия, Италия, Испания и Британия, а также страна-хозяйка Нидерланды - войдут в финал автоматически.
Напомним, что Беларусь так и не смогла пробиться на "Евровидение" в 2021 году. ЕВС
Второй отбор полуфиналистов состоится уже завтра - 20 мая, а гранд-финал конкурса пройдет 22 мая. Слушайте песни всех участников второго полуфинала "Евровидения-2021" и следите за
Молдова: Natalia Gordienko - Sugar
Сан-Марино: Senhit - Adrenalina
Эстония: Uku Suviste - The Lucky One
Чехия: Benny Cristo - Omaga
Греция: Stefania - Last Dance
Австрия: Vincent Bueno - Amen
Польша: RAFAL - The Ride
Исландия: Dadi& GAGNAMAGNID - 10 years
Сербия: Hurricane - Loco Loco
Грузия: Tornike Kipiani - You
Албания: Anxhela Peristeri - Karma
Португалия: The Black Mamba - Love is On My Side
Болгария: VICTORIA - Growing Up Is Getting Old
Финляндия: Blind Channel - Dark Side
Латвия: Samanta Tina - The Moon Is Rising
Швейцария: Gjon’s Tears - Tout L’Univers
Дания: Fyr Og Flamme - Øve Os På Hinanden
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Sputnik предлагает посмотреть яркие визитки конкурсантов второго полуфинала, переслушать их песни для "Евровидения-2021" и определить своего фаворита.
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