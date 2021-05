"Евровидение-2021": все участники второго полуфинала

Источник материала: Sputnik Беларусь

Финал конкурса "Евровидение-2021" состоится 22 мая в Роттердаме. За право стать победителем песенного шоу уже сразились представители 16 стран, в том числе и России - с флагам и в кокошнике на музыкальное состязание ворвалась певица Манижа и вошла в десятку первых финалистов конкурса.

Страны "большой пятерки" - Франция, Германия, Италия, Испания и Британия, а также страна-хозяйка Нидерланды - войдут в финал автоматически.

Напомним, что Беларусь так и не смогла пробиться на "Евровидение" в 2021 году. ЕВС не допустил песню "Я научу тебя" группы "Галасы ЗМеста", так как посчитал ее "политизированной". Коллектив попытался представить замену, но был окончательно отстранен от участия из-за нарушения прав.

Второй отбор полуфиналистов состоится уже завтра - 20 мая, а гранд-финал конкурса пройдет 22 мая. Слушайте песни всех участников второго полуфинала "Евровидения-2021" и следите за развитием событий вместе со Sputnik .

Молдова: Natalia Gordienko - Sugar

Сан-Марино: Senhit - Adrenalina

Эстония: Uku Suviste - The Lucky One

Чехия: Benny Cristo - Omaga

Греция: Stefania - Last Dance

Австрия: Vincent Bueno - Amen

Польша: RAFAL - The Ride

Исландия: Dadi& GAGNAMAGNID - 10 years

Сербия: Hurricane - Loco Loco

Грузия: Tornike Kipiani - You

Албания: Anxhela Peristeri - Karma

Португалия: The Black Mamba - Love is On My Side

Болгария: VICTORIA - Growing Up Is Getting Old

Финляндия: Blind Channel - Dark Side

Латвия: Samanta Tina - The Moon Is Rising

Швейцария: Gjon’s Tears - Tout L’Univers

Дания: Fyr Og Flamme - Øve Os På Hinanden

Читайте также: