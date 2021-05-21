В Беларуси выбрали культурную столицу на 2022 год

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 мая ― Sputnik. Орша станет культурной столицей Беларуси на 2022 год, сообщила пресс-служба Минкульта.

Такое решение было принято на коллегии министерства. Среди всех претендентов на голосовании победила Орша.

Культурные столицы Беларуси

Первым статус культурной столицы Беларуси в 2010 году получил Полоцк. Затем эстафету принимали Гомель, Несвиж, Могилев, Гродно, Брест, Молодечно, Бобруйск, Новополоцк, Пинск, Лида и Борисов.

В этом году культурной столицей Беларуси стал Борисов. В этом городе активно будут проходить культурные мероприятия. Планируются выступления артистов различных жанров, выставки, театральные постановки, обучающие семинары, мастер-классы. Перед зрителями выступят как профессиональные, так и любительские коллективы.

В культурных столицах страны презентуется их культурная самобытность, популяризируются традиции, достижения национальной культуры. Проводятся также мероприятия по повышению туристической привлекательности города.