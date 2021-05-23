Умерла вдова Леонида Филатова актриса Нина Шацкая

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 мая - Sputnik. Заслуженная артистка России, актриса театра и кино Нина Шацкая скончалась на 82-м году жизни, сообщили в Театре на Таганке.

© Sputnik / Н. Никольский Заслуженная артистка РФ Нина Шацкая в сцене из фильма "Коллеги"

Нина Шацкая родилась 16 марта 1940 года, окончила Государственный институт театрального искусства, после чего стала актрисой Театра на Таганке, а затем – Содружества актеров Таганки, с 2003 года играла также в театре "Школа современной пьесы". Сыграла в фильмах "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" Элема Климова, "Чрезвычайное поручение" Степана Кеворкова, "Контрабанда" Станислава Говорухина и других.

Дважды была замужем, первым мужем стал Валери Золотухин, вторым – Леонид Филатов.

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