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На фестивале в Любани свои спектакли представили детские и молодежные театральные коллективы Минской области
27.05.2021 20:45 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БT
Театральное наследие "Чароўнага куфэрка". Свои спектакли, в том числе и кукольные, на фестивале в Любани представили детские и молодежные театральные коллективы Минской области. Юные актеры приехали из Молодечно, Дзержинска, Солигорска, Слуцка, Березино и Вилейского района.
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На фестивале в Любани свои спектакли представили детские и молодежные театральные коллективы Минской области
Театральное наследие "Чароўнага куфэрка". Свои спектакли, в том числе и кукольные, на фестивале в Любани представили детские и молодежные театральные коллективы...
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