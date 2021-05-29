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Завершился предкастинг на проект X-Factor

29.05.2021 16:41 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Марафон прослушиваний гремел на протяжении девяти дней и собрал тысячи желающих стать частью большой команды. Экспертную группу, в составе которой были заслуженные артисты и солисты оркестра Михаила Финберга, удивляли образами, песнями и личными историями. По статистике, большая папка заполненных анкет - от студентов творческих вузов. Так, категория от 16 до 25 ожидаемо стала самой востребованной. При этом каждый третий участник никак не связан с творческими профессиями. Лесники, менеджеры, учителя и грузчики  пробовали исполнить мечту "петь на сцене". И только 300 счастливчиков со всех уголков страны смогут покорить своими данными звездных наставников. 

Заветные СМС с приглашением на съемочную площадку "Беларусьфильма"  счастливчики получат в июле. Съемки уже под патронажем звездных наставников  стартуют в середине августа.

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Марафон прослушиваний гремел на протяжении девяти дней и собрал тысячи желающих стать частью большой команды. Экспертную группу, в составе которой были...
 
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