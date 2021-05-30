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Им аплодировали в Норвегии, Германии, Польше. Обладатель многочисленных театральных премий, в том числе трижды Национальной, Могилевский областной театр кукол в свой 44-й день рождения принимает поздравления. Еще и с присвоением звания "Заслуженный коллектив Беларуси". В репертуаре театра спектакли не только для детей, но и для взрослых. Немало планов и гастролей.

Владимир Андреенко, директор Могилевского областного театра кукол:



"Идей много. Это и театральная детская студия. Это студия изобразительного искусства. В ближайшие дни - День защиты детей, где будет перформанс, где будет открытая площадка, где будут представлены спектакли. Мы готовимся к фестивалю "Александрия собирает друзей".

Сейчас в репертуаре Могилевского областного театра кукол более полусотни спектаклей, которые всегда проходят с аншлагом.



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