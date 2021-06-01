Популярный российский мультфильм выйдет на большом экране

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 июн – Sputnik. Премьеру спецвыпуска "Три кота и море приключений" обещают в кинотеатрах в 2022-м году, зрителей ожидает 65 минут "настоящего удовольствия".

По сюжету котята вместе с родителями поедут в отпуск на Карибские острова, где их будут ждать новые приключения и знакомства.

"Проекту уже пять лет, поэтому мы уверены, что интересная и трогательная история "Три кота и море приключений" только усилит успех нашего мультфильма в России и за ее пределами", – считает директор департамента анимации "СТС Медиа" Ксения Гордиенко.

По словам режиссера мультфильма Дмитрия Высоцкого, для всей съемочной группы полнометражный выпуск стал серьезным вызовом: предстояло "оживить" знакомую историю, выйти за привычные рамки коротких рассказов, но сохранить легкость и простоту повествования.

По мнению создателей мультфильма, "Три кота и море приключений" благодаря большому хронометражу позволят эмоционально выйти на новый уровень, ведь почти все истории на самом деле и так были шире обычного сюжета в пять минут.

Российский анимационный сериал "Три кота" – это история приключений Коржика, Компота, их сестренки Карамельки и других котов. Мульфильм впервые вышел на экраны в 2015 году, за эти годы он был переведен на 29 языков и сейчас доступен для просмотра в 170 странах.

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