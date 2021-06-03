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Новые подходы к традиционной графике в проекте "Гравюра без границ"
03.06.2021 18:43 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БT
Новые подходы к традиционной графике в работах современных художников. Их объединил международный проект "Гравюра без границ" в Центре современных искусств. Все они - победители многочисленных престижных конкурсов из восьми стран мира: Беларуси, Болгарии, Латвии, Литвы, России, Украины, Чехии и Эстонии.
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Новые подходы к традиционной графике в работах современных художников. Их объединил международный проект "Гравюра без границ" в Центре современных искусств. Все...
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