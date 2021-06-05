Стоит прочитать каждому: лучшие произведения Рэя Брэдбери

Источник материала: Sputnik Беларусь

Пятого июня – годовщина смерти Рэя Брэдбери, американского писателя, который сумел свои детские мечты и ночные кошмары превратить в блестящую карьеру литератора и действительно предопределил многие моменты современности.

Брэдбери – образец автора, которому подчинялись любые жанры, будь то детективы, короткие повести и рассказы, ужасы и юмористические очерки. Однако, прежде всего, Брэдбери считается основоположником жанра фантастики.

Литературный фонд писателя действительно впечатляет: более 400 рассказов, романы, многочисленные стихотворения, очерки и сценарии, которые сделали автора одним из самых знаковых персонажей современной литературы.

Не зря такие знаменитые писатели, как Стивен Кинг и Алан Дин Фостер называют Брэдбери своим наставником и вдохновителем.

В память о великом фантасте с даром предвидения Sputnik публикует подборку книг писателя, обязательных к прочтению.

451 Градус по Фаренгейту/ FAHRENHEIT 451

Вино из одуванчиков

Мрачный футуристический роман, в котором люди перестали думать и общаться между собой, мир заполонили ТВ и бездумные развлечения, а в литературе человечество уже не нуждается, поэтому единственная функция пожарных - жечь книги. "Этот роман основан на реальных фактах, а также на моей ненависти к тем, кто жжет книги", — рассказывал писатель в интервью "The Associated Press" в 2002 году.

Роман частично автобиографичный, причем в нем нет привычной для Брэдбери фантастической темы, но, безусловно, есть магия. Прототипом придуманного автором городка Грин Таун, где разворачивается действие, стал родной город писателя - Уокиган в штате Иллинойс. Большая часть романа - о рутине провинциального городка и простых радостях жизни, одна из которых - приготовление вина из лепестков одуванчиков. Это вино становится главной метафорой романа, в которой сконцентрированы те детские детские чувства и переживания, которые невозможно повторить во взрослой жизни. Эту книгу, как и настоящее вино, стоит смаковать маленькими глотками.

Марсианские хроники

Громкий литературный дебют Рэя Брэдбери 1950 года, принесший ему мировую славу. Роман повествует о воинственной колонизации человеком утопической марсианской нации. Каждый из рассказов романа высмеивает вполне реальные проблемы человечества, которые в современности только усугубились, — расизм, капитализм и борьбу за контроль над планетой.

Надвигается беда

© AP / Darron Cummings Почетное "режиссерское кресло" Рэя Брэдбери - его роман "Надвигается беда" был экранизирован в 1983 году.

Неудавшийся сценарий к фильму режиссера Джина Келли, который так и не смог найти финансирование на съемки, стал полноценным романом - фантастическим ужасом о двух пареньках, которые сбежали ночью на карнавал и увидели жуткое превращение 40-летнего участника карнавального действа в 12-летнего подростка. Увиденное становится началом приключения, в котором ребята исследуют противоречивую природу добра и зла. Брэдбери изначально задумал в названии романа отсылку к пьесе "Макбет" Уильяма Шекспира: "Колет пальцы — так всегда надвигается беда".

Лето, прощай

Последний роман Брэдбери, вышедший при жизни автора, и тоже частично автобиографический. Его можно считать продолжением "Вина из одуванчиков", где главный герой постепенно становится взрослым. И в этот период слишком очевидной становится грань, которая отделяет молодежь от старшего поколения. Брэдбери собирался выпустить продолжение вместе с основным романом, но в издательстве посчитали, что объем книги слишком большой. "Все эти годы вторая часть "Вина из одуванчиков" дозревала до такого состояния, когда, с моей точки зрения, ее не стыдно явить миру. Я терпеливо ждал, чтобы эти главы романа обросли новыми мыслями и образами, придающими живость всему тексту", — говорил писатель.

© AP / TED S. WARREN Портрет писателя-фантаста Рэя Брэдбери в стекле в Музее научной фантастики в Сиэтле