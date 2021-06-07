В Национальном художественном музее презентовали произведения известной русской династии Маковских

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Шедевры мирового искусства сразу трех братьев-художников можно увидеть в Минске. Произведения кисти представителей известной русской династии Маковских презентовали в Национальном художественном музее. Впервые в одном зале собраны произведения Константина, Николая и Владимира, к слову, со дня рождения последнего исполняется 175 лет. О живописном трио - репортаж Инны Пилевич.

Из-за дороговизны его картину не смог купить даже сам Третьяков. Известный случай - русский художник Константин Маковский за свою работу "Боярский свадебный пир" запросил у легендарного коллекционера 20 тысяч рублей. Что было немыслимо много по меркам 19 века. Но слава художника была настолько велика, что картину тут же купил другой ценитель живописи. Количество проданных полотен виртуозного мастера можно сравнить лишь с популярностью картин Айвазовского - одного из самых плодотворных художников в истории.





Наталья Калашник, ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Беларуси: Он очень популярен был, и его картины продавались очень активно в Соединенных Штатах. Он побывал там среди всех художников русских, которые туда приезжали. Он единственный успешно продавал свои работы, среди заказчиков - знатные люди, представители Российского Императорского Дома. Он был чрезвычайно интересен, его называли певцом эпохи.

Сегодня в стенах Национального художественного музея Константин Маковский представлен не один, а вместе со своими братьями, не менее известными Николаем и Владимиром. Сыновья московского коллекционера и художника стали легендами русского изобразительного искусства второй половины 19 начала 20 столетия. Наличие их произведений в коллекции - сегодня как показатель статуса для выставочных площадок.





Большинство переставленных работ из фондов Национального художественного музея. Коллекция насчитывает 44 произведения. Специально для проекта в Минск была доставлена еще одна картина кисти Константина Маковского - этот портрет из собрания Музея белорусского Полесья.

Одна фамилия, но разный подход к искусству. Константин - портретист и мастер исторических полотен, Николай - пейзажист, Владимир - иллюстратор. Объединяет их одно - в реалистичной манере художественно фиксировали свою эпоху. Их творческое наследие впервые представлено в Минске в таком широком формате.

Алла Василевская, ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Беларуси: Они по-разному воплотили вот эти стороны русской жизни того времени. Если Владимира интересовала больше повседневность, жизнь простых людей, то, например, Константин был выдающимся портретистом русской аристократии, придворным художником. Так Александр Второй называл его "мой живописец", "блестящий Костя".

Экспозицию дополняют редкие издания с публикациями и иллюстрациями Маковских. Среди эксклюзивов - салфеточное кольцо с миниатюрой, написанной по образцу картины одного из братьев - Константина. К слову, выставка юбилейная. Младшему из живописного русского трио в этом году исполняется 175.





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