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Имена лауреатов и обладателя Гран-при озвучат на торжественной церемонии открытия фестиваля "Молодечно-2021"
11.06.2021 20:45 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БT
Молодечно сегодня живет XX Национальным юбилейным фестивалем белорусской песни и поэзии. Приветствие его участникам направил Президент Александр Лукашенко.
В рамках фестиваля проходит парад духовых оркестров, участники которого специально съехались в Молодечно из разных городов нашей страны.
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Имена лауреатов и обладателя Гран-при озвучат на торжественной церемонии открытия фестиваля "Молодечно-2021"
Молодечно сегодня живет XX Национальным юбилейным фестивалем белорусской песни и поэзии. Приветствие его участникам направил Президент Александр Лукашенко. ...
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