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Молодечно сегодня живет XX Национальным юбилейным фестивалем белорусской песни и поэзии. Приветствие его участникам направил Президент Александр Лукашенко.



Ярмарка народных мастеров, концертные площадки. Центральное событие форума - конкурс молодых исполнителей. Имена лауреатов и обладателя Гран-при озвучат на торжественной церемонии открытия фестиваля в Летнем амфитеатре. Хотя уже сейчас отмечает жюри, что все 20 участников конкурса обладают самобытностью исполнения и любовью к белорусской песне.

В рамках фестиваля проходит парад духовых оркестров, участники которого специально съехались в Молодечно из разных городов нашей страны.