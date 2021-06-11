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Гид по главным культурным открытиям недели - в рубрике "Променад"

11.06.2021 20:45 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Как выглядит современный белорусский спектакль или процесс от эскиза до премьеры транслирует Музей истории театральной и музыкальной культуры. Работы лучших сценографов страны презентуют в мелочах. Затем приглашают на День многонациональной России. В субботу русские коллективы заполнят площадь Свободы.

Гид по главным культурным открытиям недели - в постоянной рубрике "Променад". Рассказывает Лидия Заблоцкая (видео).


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Теги: Минск
 
 
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Как выглядит современный белорусский спектакль или процесс от эскиза до премьеры транслирует Музей истории театральной и музыкальной культуры. Работы лучших...
 
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