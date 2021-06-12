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Один из культурных брендов нашей страны - национальный фестиваль белорусской песни и поэзии - стартовал накануне в Молодечно. Юбилейный, XX музыкальный форум удивляет зрителя концертами, выставками, постановками. Проходит в городе и ярмарка народных ремесел, творческие мастер-классы. Но в центре внимания все же музыка и конкурс молодых исполнителей белорусской эстрадной песни. Уже известны имена лауреатов и обладатель Гран-при.



Самые красочные фестивальные моменты - в репортаже Натальи Бордиловской (видео).



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