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Самые красочные моменты Национального фестиваля "Молодечно-2021"

12.06.2021 22:45 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Один из культурных брендов нашей страны - национальный фестиваль белорусской песни и поэзии - стартовал накануне в Молодечно. Юбилейный, XX музыкальный форум удивляет зрителя  концертами, выставками, постановками. Проходит в городе и ярмарка народных ремесел, творческие мастер-классы. Но в центре внимания все же музыка и конкурс молодых исполнителей белорусской эстрадной песни. Уже известны имена лауреатов и обладатель Гран-при. 

Самые красочные фестивальные моменты - в репортаже Натальи Бордиловской (видео). 

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Один из культурных брендов нашей страны - национальный фестиваль белорусской песни и поэзии - стартовал накануне в Молодечно. Юбилейный, XX музыкальный форум...
 
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