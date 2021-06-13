Художественный руководитель Купаловского театра О. Нефедова: Я как была актрисой, ею и остаюсь в первую очередь

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О культурном бренде страны, которому так и норовит подставить подножку западная самодеятельность. Но, несмотря на инфоблокады, нагнетание и наговоры, он все равно в свой новый век возрождается, живет и премьерит. Купаловский - самый обсуждаемый театр страны - в этом году стал не только про искусство, но еще и про скорую и успешную реанимацию национального символа.



Сегодня обновленная труппа работает над новой премьерой. Спектакль станет четвертым в афише. И в то же время "Павлинка" едет в регионы, пакует чемоданы на "Славянский базар".

То, то я наплакала. Да, я это читала. Я действительно считаю, что у меня есть Родина, которая не продается. Я действительно считаю, что наш Президент, он достоин огромного уважения. Я слишком эмоциональная и, опять же, я не смогла сдержать слез, от обиды, наверное, за то, что сделали с Купаловским. От обиды за то, что происходит. От несправедливости.

Новый, 101-й сезон насыщает новый художественный руководитель - актриса Ольга Нефедова. Она уже официально представлена коллективу. Это ожидаемое назначение - после успешного кураторства возрожденной "Павлинки". В тот же день интернет-пространство буквально взорвалось заголовками "Нефедова стала худруком", а причину, конечно же, извратили, сказав, что, мол, "наплакала". В следующем интервью расставляем точки над і.

Ведущая: А Вам не было страшно?

Понимаете, какой момент возник. Кто, если не ты. И надо было брать эту ответственность после того, как наши коллеги бывшие сами уволились. Их никто не увольнял. Сидеть и смотреть на все это безобразие невозможно было. И я, как была актрисой, ею и остаюсь в первую очередь.

Этот вопрос возник у меня, когда мы остались ни с чем. Те, кто остался в театре. Мои бывшие коллеги бегали в преддверии новой жизни, которая не удалась. Вот тогда и появился вопрос, что делать, как нам жить дальше, неужели все мои мечты, вся моя жизнь 50-летняя пойдет насмарку из-за того, что поменялся директор очередной, седьмой. Как сказал Геннадий Степанович Овсянников, у него директоров - на его веку - было около 20. И что, с каждым надо было уходить? В политику, за политику, за ворота, калитку, куда угодно. Наши бывшие коллеги, которые уволились сами, опять же, педалирую на этом, в сентябре прошлого года, им надо жить, надо выживать. Думаю, что их сильно обманули. Очень сильно. Тот самый человек, о котором мы говорим с вами. И я, конечно, смотрела, было интересно и любопытно. Мне они не коллеги, потому что мне надоело, что они кричат: "Мы купаловцы, а они бывшие" ,что их уволили, а их никто не увольнял. Они два раза писали заявления. И мы плакали. Я рыдала, кричала, криком объясняла - нет.

Я думаю, что если бы были живы корифеи, кто представлял собой действительно на этой сцене мастерство, высший класс, они были бы в состоянии шока. И они бы, возможно, точно так же, как и наше пожилое поколение, которое осталось в театре, встало бы спиной для того, чтобы не разрушить - тем более в столетний юбилей - театр, который выжил во время Великой Отечественной, во время разных моментов. Они бы не дали. Может быть, Гарбук не так рьяно, хотя я не скажу, что была их личной подругой, нет, это просто глядя со стороны, наблюдая черты характера в каких-то поступках, но то, чтобы Кириченко лег костьми, я уверена.

Понимаете, я не могу найти ответ на этот вопрос. Но я знаю, что аксиома верна. Все тайное становится явным. И это не было выгодно ушедшим актерам, которые действительно попали. Один известный психотерапевт сказал такую фразу, что был какой-то сильный гипноз какого-то уровня высокого. Возможно, материальные блага и ценности, которые были обещаны, посулены, так сказать. Не знаю. Но чтобы так все бросить, поджечь свой дом и пойти. Никто из наших оставшихся актеров не может ответить на этот вопрос. Мы остались обесточенные, обескровленные полностью. Без режиссеров, актеров. Вы нас этого лишили. И мы собрали ту же "Павлинку".

Толерантность - оно какое-то очень скользкое, в моем понимании. Его можно крутить как угодно, особенно в нынешнее время, когда нам пытаются навязать двойные-четверные стандарты. Им очень удобно пользоваться, поэтому я его не люблю. Но мне кажется, что все это ФАСбучное сообщество (от слова ФАС, взять) в интернете. Признавать ошибки очень сложно. Поэтому тут будет зависеть, что в каждом человеке, чего больше - божественного или дьявольского. Если люди просто сядут и подумают, если поймут, что, возможно, в чем-то были не правы. Это все вопросы к себе, в первую очередь. Мне очень любопытно будет посмотреть в глаза тем, кого я знала, с кем была знакома, кто меня оскорблял. Этого ведь никто не отменял. Все будет хорошо. Обязательно.

Купаловскому ничто не мешает. Мы работаем. Мы живы, живем и работаем. Просто мы об этом не кричим на каждом углу.