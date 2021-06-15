Конкурс имени Юрия Левитана объявил шорт-лист лучших работ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 июн — Sputnik. Конкурс медиагруппы "Россия сегодня" для журналистов и блогеров "Герои нашего времени" объявил шорт-лист лучших работ, из которых жюри выберут победителей в каждой номинации. С полным списком номинантов можно ознакомиться на странице конкурса на сайте ria.ru. Победители будут объявлены на церемонии награждения 24 июня 2021 года в онлайн-формате. Призовой фонд составит 80 тыс. рублей в каждой номинации.

На следующем этапе конкурса экспертное жюри выберет лучшие работы в четырех номинациях: авторская телевизионная программа, авторская радиопрограмма, аудиоподкаст и видеоблог. Оцениваться будет журналистское мастерство авторов, их умение выстраивать беседу, передать эмоцию, способность найти свежие углы и добиться полного раскрытия темы, а также владение языком, отсутствие в речи канцеляризмов и штампов.

"Мы получили более 200 историй о героях нашего времени, что, как мне кажется, в условиях пандемийных ограничений – хороший результат работоспособности наших коллег. Для нас важно было понять, кто эти люди, которые попадают в сюжеты и программы, – герои, о которых рассказывают журналисты и блогеры. Мы были приятно удивлены, сколько людей занимаются добрыми светлыми делами, пусть не заметными и не броскими, но очень важными и полезными: убирают берега рек от мусора, спасают животных, сажают деревья там, где, казалось, об этом будут думать в последнюю очередь – на войне, в Донбассе – и, конечно, помогают своим ближним. То, что нашим конкурсантам удалось убедительно и ярко рассказать об этих людях, сделать их своими героями, не оставляет зрителей равнодушными. Вот что мы считаем целью настоящей журналистики и нашего конкурса", – сказал исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.

Партнерами конкурса стали Союз журналистов России , Radioportal.ru , Лаборатория медиа .

Проведение конкурса "Герои нашего времени" является частью юбилейных мероприятий медиагруппы "Россия сегодня", приуроченных к 80-летию Советского информбюро (Совинформбюро), которое было основано через два дня после начала Великой Отечественной войны, 24 июня 1941 года. От него ведут свою историю крупнейшие международные новостные агентства России – Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня". В течение года на ресурсах медиагруппы и внешних площадках будет реализован ряд проектов, посвященных истории этих агентств и тех, кто работал в них в разные годы.

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