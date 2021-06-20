Умер журналист Анатолий Лысенко

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 июн - Sputnik. Тележурналист Анатолий Лысенко скончался на 85-м году жизни, сообщил президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев.

"Умер мой близкий друг, соратник по работе на телевидении, замечательный человек, яркий профессионал Анатолий Григорьевич Лысенко. Скорблю, и мои соболезнования его родным и близким", – рассказал Сагалаев.

"Умер Анатолий Лысенко. Легенда телевизионной журналистки. Светлая память", – написала в своем Telegram-канале официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Журналист, режиссер, продюсер

Анатолий Лысеенко родился в 1937 году.

Впервые попал на телевидение студентом в сентябре 1956 года, приняв участие в дискуссии на тему любви и дружбы. С 1959 года начал работать в качестве внештатного автора и ведущего молодежных программ.

В 1968 году был принят штат сразу в качестве редактора Главной редакции программ для молодежи Центрального телевидения. В 1986 стал заместителем главного редактора и проработал в этой должности 4 года.

С 14 апреля 1987 года руководил программой "Взгляд", которая стала культовой для своего времени и во многом влияла на изменения в стране.

В постсоветский период возглавлял Всероссийскую государственную телевизионной и радиовещательной компанией.

С 1996 года по 2000 года – председатель комитета по телекоммуникациям и средствам массовой информации Правительства Москвы. В этой должности стал инициатором создания телеканала "ТВ Центр"

С 2005 по 2012 год выступал колумнистом и телекритиком в газете "Собеседник".

18 июля 2012 года указом президента России назначен генеральным директором АНО "Общественное телевидение России", которое начало вещание почти год спустя. Вновь назначен на эту должность и включён в Совет по общественному телевидению 30 октября 2018 года.