Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 июн - Sputnik. Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина представила на фестивале "Красная площадь" свою новую книгу "Снежный барс", прочитала несколько отрывков и раздала автографы.

Помимо Арбениной среди участников фестиваля – Эдвард Радзинский, Дмитрий Быков, Гузель Яхина, Евгений Водолазкин и многие другие. Все они лично представляют свои книги и вместе с посетителями рассуждают о жизни, творчестве и литературе.

Седьмой книжный фестиваль "Красная площадь" проходит с 17 по 20 июня в Москве на Красной площади. На нем представлены тысячи новых художественных, детских и non-fiction-книг, музейные и букинистические издания, комиксы: всего на фестивале представлены издательства из 45 регионов России.

В этом году фестиваль "Красная площадь" приурочен ко Дню русского языка и дню рождения поэта Александра Пушкина, который отмечается 6 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Всего в рамках фестиваля было запланировано более 500 мероприятий с соблюдением всех необходимых мер безопасности. В частности, по случаю 222-летия Пушкина якутский рэпер и поэт Дорхоон Дохсун Ворогушин представил новое прочтение "Евгения Онегина".

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