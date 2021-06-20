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Фотофакт: Диана Арбенина выступила на фестивале "Красная площадь"
20.06.2021 17:51 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 июн - Sputnik. Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина представила на фестивале "Красная площадь" свою новую книгу "Снежный барс", прочитала несколько отрывков и раздала автографы.
Помимо Арбениной среди участников фестиваля – Эдвард Радзинский, Дмитрий Быков, Гузель Яхина, Евгений Водолазкин и многие другие. Все они лично представляют свои книги и вместе с посетителями рассуждают о жизни, творчестве и литературе.
© Sputnik / Виталий Аньков
Седьмой книжный фестиваль "Красная площадь" проходит с 17 по 20 июня в Москве на Красной площади. На нем представлены тысячи новых художественных, детских и non-fiction-книг, музейные и букинистические издания, комиксы: всего на фестивале представлены издательства из 45 регионов России.
В этом году фестиваль "Красная площадь" приурочен ко Дню русского языка и дню рождения поэта Александра Пушкина, который отмечается 6 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Всего в рамках фестиваля было запланировано более 500 мероприятий с соблюдением всех необходимых мер безопасности. В частности, по случаю 222-летия Пушкина якутский рэпер и поэт Дорхоон Дохсун Ворогушин представил новое прочтение "Евгения Онегина".
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