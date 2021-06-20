ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Фотофакт: Диана Арбенина выступила на фестивале "Красная площадь"

20.06.2021 17:51 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 июн - Sputnik. Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина представила на фестивале "Красная площадь" свою новую книгу "Снежный барс", прочитала несколько отрывков и раздала автографы.

Помимо Арбениной среди участников фестиваля – Эдвард Радзинский, Дмитрий Быков, Гузель Яхина, Евгений Водолазкин и многие другие. Все они лично представляют свои книги и вместе с посетителями рассуждают о жизни, творчестве и литературе.  

© Sputnik / Виталий Аньков
Гузель Яхина: романы помогли мне повзрослеть

Седьмой книжный фестиваль "Красная площадь" проходит с 17 по 20 июня в Москве на Красной площади. На нем представлены тысячи новых художественных, детских и non-fiction-книг, музейные и букинистические издания, комиксы: всего на фестивале представлены издательства из 45 регионов России. 

В этом году фестиваль "Красная площадь" приурочен ко Дню русского языка и дню рождения поэта Александра Пушкина, который отмечается 6 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Всего в рамках фестиваля было запланировано более 500 мероприятий с соблюдением всех необходимых мер безопасности. В частности, по случаю 222-летия Пушкина якутский рэпер и поэт Дорхоон Дохсун Ворогушин представил новое прочтение "Евгения Онегина".

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не все знают, что уроженка белорусского Воложина успешна не только в музыке, но и в литературе: она автор девяти книг. В очередной собраны тексты песен, стихи и...
 
Новости дня
Новости культуры
 
Выставки, фильм и митинг-реквием: в музее истории ВОВ подготовили программу к 80-летию начала войны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

19.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by