В Борисове открылась выставка военно-исторической миниатюры из частного собрания

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"Моя Великая Отечественная". Выставка под таким названием открылась в центральной районной Борисовской библиотеке имени Колодеева. Экспозиция из нескольких десятков военно-исторических миниатюр посвящена годовщине начала войны и дате освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Авторы - частные коллекционеры из Минска, Борисова и Могилева. Собрание представляет мини-образцы танковой техники и другого вооружения, не только Красной армии, но и войск вермахта. В витринах также фигурки реальных персонажей Второй мировой и Великой Отечественной войны.





Выставка военно-исторической миниатюры в библиотеке Борисова - проект традиционный. К датам, связанным с войной 1812 года и битвой на Березине, в залах учреждения формируются тематические экспозиции из коллекционных фигурок.





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