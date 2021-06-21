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Киностудия "Беларусьфильм" начала съемки игрового фильма "Пламя под пеплом"

21.06.2021 17:19 — Новости Культуры | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня стартовали съемки нового проекта Национальной киностудии "Беларусьфильм" - восьмисерийного игрового фильма под рабочим названием "Пламя под пеплом". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь Национальной киностудии "Беларусьфильм" Алена Астапович.

Этот проект "Беларусьфильм" реализует совместно с Министерством обороны. В качестве консультантов в процессе подготовки к съемкам выступали ведущие специалисты Противоминного центра Вооруженных Сил.

"События фильма охватывают два временных периода. Первый из них - послевоенный. В 1945 году молодые юноши и девушки вступают в ряды добровольцев "Осоавиахима" (общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству) и занимаются разминированием Минска и окрестностей для того, чтобы внести свою лепту в построение мирной жизни в Беларуси, - рассказали в пресс-службе. - Параллельно в ленте разворачивается и современная сюжетная линия: внук одного из юных разминеров служит в Противоминном центре и занимается гуманитарным разминированием - как и дед, продолжает освобождать территорию страны от взрывоопасных предметов, до сих пор находящихся в земле".

По замыслу создателей, картина расскажет зрителям не только о реальных исторических событиях послевоенной жизни белорусов, но и о том, какая масштабная работа по гуманитарному разминированию территории нашей страны от взрывоопасных предметов, оставшихся со времен ВОВ, проводится белорусскими военными в настоящее время.

Авторы сценария - Юлия Лешко и Людмила Перегудова, кинорежиссер-постановщик - Иван Павлов, кинооператор-постановщик - Вячеслав Дунаев, художник-постановщик - Владимир Царикович.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Этот проект "Беларусьфильм" реализует совместно с Министерством обороны. В качестве консультантов в процессе подготовки к съемкам выступали ведущие специалисты...
 
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