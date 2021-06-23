Источник материала: БелТА

23 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Арт-проект "Мой МагiЛЕЎ" проходит в областном центре. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил скульптор Андрей Воробьев.

Арт-проект стал продолжением проекта "Могилев глазами гостей", который проводился в областном центре с 2017 года. "В нашем городе на протяжении многих лет проводился симпозиум с участием знаменитых белорусских и иностранных авторов из Индии, Македонии, Узбекистана, Литвы, России, Турции и других стран. Приглашенные художники создавали живописные полотна на основе впечатлений от Могилева. Эти произведения искусства стали не только жемчужиной коллекций Музея истории Могилева, но и украсили областной центр, - рассказал Андрей Воробьев. - Но не все посещают музеи и выставочные залы, потому появилась идея перенести творчество на улицы города. В этом году вместо полотна гостям предложили расписать символ Могилева - объемную скульптуру льва".

Автором идеи и куратором проекта стала художница, член Белорусского союза художников Оксана Евдокименко. Скульптуры львов из фибробетона создал Андрей Воробьев. "Это авторское обобщенное представление львов - важно, чтобы художников ничто не ограничивало в полете фантазии", - подчеркнул скульптор.

Участниками творческого проекта в этом году стали председатель Белорусского союза художников Глеб Отчик, Оксана Евдокименко, Вера Юркова, Галина Кононова, Василий Зенько, Василий Костюченко, Владимир Зленко, Оксана Гайдукович, Инга Карашкевич и Сергей Варкин.

Работы над арт-объектами идут в выставочном зале Музея истории Могилева. Они продлятся до 25 июня. После этого созданные работы украсят городское пространство.

Кроме этого, у могилевчан есть возможность познакомиться с творчеством художников-участников проекта. До 22 июля в галерее Андрея Воробьева будет проходить выставка-презентация работ.-0-