Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 июн - Sputnik. Картины из коллекции Белгазпромбанка со среды, 23 июня, снова демонстрируются в галерее "Арт-Беларусь", сообщили в пресс-службе банка.

В июне прошлого года в эфире телеканала "Беларусь 1" сообщили, что полторы сотни картин общей стоимостью около $20 млн "приобщили к делу Белгазпромбанка". По словам ведущего Ивана Эйсмонта, картины, находящиеся в корпоративной коллекции банка, "готовили к срочному вывозу из страны".

Их конфисковали, с тех пор картины не выставлялись.

"23 июня галерея "Арт-Беларусь" вновь представит вниманию любителей искусства работы из корпоративной коллекции ОАО "Белгазпромбанк". Произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, книжной печати – всего более 50 арт-объектов. Новая экспозиция посвящена истории белорусской культуры периода XVI-XX вв", – сообщила в среду пресс-служба банка.

Уточняется, что в обновленной экспозиции можно увидеть работы Марка Шагала, Хаима Сутина, Осипа Цадкина и многих других, кроме того, представлены шесть новинок – работы участников УНОВИС ("Утвердители нового искусства" – творческое объединение, созданное в 1920-1923 годах в Витебском Народном художественном училище под руководством Казимира Малевича): Евгении Магарил, Дмитрия Санникова, Ефима Рояка, Льва Юдина.

Корпоративная коллекция Белгазпромбанка

В корпоративной коллекции Белгазпромбанка было представлено пять работ Марка Шагала, среди них – четыре живописных полотна. Это единственные живописные полотна знаменитого художника, которые есть в стране.

В коллекции также находятся единственные произведения Хаима Сутина в Беларуси. Одна из работ, "Ева" является самым дорогим оцененным произведением изобразительного искусства в Беларуси.

Среди картин в корпоративной коллекции банка – "Портрет княгини Ирины Оболенской" Савелия Сорина. Виктор Бабарико , на тот момент председатель правления банка, лично встречался с княгиней. Ей на тот момент было больше 90 лет, Бабарико надеялся пригласить ее из Лондона, где она проживала, в Минск, чтобы посетители выставки смогли воочию увидеть ту, кого изобразил на своем холсте Сорин.

Жемчужины коллекции банка, которые появились в стране благодаря проекту "Арт-Беларусь", можно можно посмотреть на видео Sputnik . А так выглядела галерея после конфискации картин .