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ФОТОФАКТ: Фотовыставка "НОК Беларуси – 30 лет. Истории наших побед!" разместилась на площади Свободы
23.06.2021 18:07 — Новости Культуры | БелТА
Источник материала: БелТА
23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. 23 июня в Международный олимпийский день, фотовыставка "НОК Беларуси – 30 лет. Истории наших побед!" разместилась на площади Свободы в Минске. На выставке представлены фотографии чемпионов и призеров Олимпийских игр независимой Беларуси.-0-
Фото Оксаны Манчук
Олимпийский чемпион Андрей Барбашинский на выставке
Чемпионка Наталья Цилинская
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ФОТОФАКТ: Фотовыставка "НОК Беларуси – 30 лет. Истории наших побед!" разместилась на площади Свободы
На выставке представлены фотографии чемпионов и призеров Олимпийских игр независимой Беларуси.
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