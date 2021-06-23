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ФОТОФАКТ: Фотовыставка "НОК Беларуси – 30 лет. Истории наших побед!" разместилась на площади Свободы

23.06.2021 18:07 — Новости Культуры | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. 23 июня в Международный олимпийский день, фотовыставка "НОК Беларуси – 30 лет. Истории наших побед!" разместилась на площади Свободы в Минске. На выставке представлены фотографии чемпионов и призеров Олимпийских игр независимой Беларуси.-0-

Фото Оксаны Манчук

ФОТОФАКТ: Фотовыставка "НОК Беларуси – 30 лет. Истории наших побед!" разместилась на площади Свободы
Олимпийский чемпион Андрей Барбашинский на выставке
ФОТОФАКТ: Фотовыставка "НОК Беларуси – 30 лет. Истории наших побед!" разместилась на площади Свободы
ФОТОФАКТ: Фотовыставка "НОК Беларуси – 30 лет. Истории наших побед!" разместилась на площади Свободы
ФОТОФАКТ: Фотовыставка "НОК Беларуси – 30 лет. Истории наших побед!" разместилась на площади Свободы
Чемпионка Наталья Цилинская
ФОТОФАКТ: Фотовыставка "НОК Беларуси – 30 лет. Истории наших побед!" разместилась на площади Свободы
ФОТОФАКТ: Фотовыставка "НОК Беларуси – 30 лет. Истории наших побед!" разместилась на площади Свободы
ФОТОФАКТ: Фотовыставка "НОК Беларуси – 30 лет. Истории наших побед!" разместилась на площади Свободы
ФОТОФАКТ: Фотовыставка "НОК Беларуси – 30 лет. Истории наших побед!" разместилась на площади Свободы
 
Теги: Минск
 
 
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На выставке представлены фотографии чемпионов и призеров Олимпийских игр независимой Беларуси.
 
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