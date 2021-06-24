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В Мозыре стартовал культурно-спортивный фестиваль "Вытокi"

24.06.2021 22:47 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Культурно-спортивный фестиваль "Вытокі" сегодня принимает Мозырь. Масштабный и яркий праздник уже прошел в Лиде, Орше и Кобрине. В столице Полесья старт программы дали в драматическом театре. Здесь за круглым столом обсудили пути продвижения историко-культурного наследия Беларуси, презентовали туристический потенциал Гомельского региона и оценили современное национальное изобразительное искусство. Также состоялось открытие художественной выставки «Кола часу» и презентация выставки детского рисунка. Фестивальное движение поддерживает малые города Беларуси и объединяет в себе спорт, культуру и национальный исторический колорит. Кроме того, это отличный повод оценить возможности райцентров и дать шанс их маленьким жителям сделать первый шаг к спорту или творчеству. Организаторами фестиваля выступили Национальный олимпийский комитет и Федерация профсоюзов Беларуси.

Валентина Дынич, соорганизатор фестиваля "Вытокi":

Будет такая молодежная образовательная программа, будет действительно очень интересно, с тем, чтобы мы могли какие-то проекты и больше подсвечивать, и, может быть, даже более популяризировать, с тем, чтобы они не только возникали, но и развивались, давали какой-то результат.

Лилия Лукашенко, директор художественной галереи "Артхаос":

У каждого ребенка свой олимп. Вообще в конкурсе участвовало 80 работ, из них вот 30 работ были отобраны. Это лауреаты этого конкурса. А из этих 30 в субботу будут детки награждаться уже на большой сцене, будут вручаться им и дипломы, и призы.

Концерт органной музыки в исполнении Валерия Шмата также в программе фестиваля. Впереди еще два насыщенных дня: олимпийский квест, конкурс вокалистов и презентация белорусских брендов.


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Теги: Минск
 
 
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Культурно-спортивный фестиваль "Вытокі" сегодня принимает Мозырь. Масштабный и яркий праздник уже прошел в Лиде, Орше и Кобрине. В столице Полесья старт программы...
 
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