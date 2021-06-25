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Витебск отметит День города: рассказываем, что можно посетить
25.06.2021 11:05 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Витебск, 24 июн – Sputnik. В грядущие выходные Витебск празднует свой день рождения, празднование растянется на два дня.
Отмечать даты основания города и его освобождения от немецко-фашистских захватчиков будут на различных площадках города.
26 июня
Площадь Победы
12:00 — возложение венков и цветов к мемориальному комплексу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков Витебщины;
13:00−17:00 — открытие праздника города Витебска; концерт, работа интерактивных площадок;
21:00−23:00 — гала-концерт праздника города Витебска;
23:00 — праздничный фейерверк.
С 11:00 до 23:00 работают нестационарные объекты торговли.
Площадка у моста Блохина (правый берег реки Западная Двина у завода "Вистан")
12:10 — историческая реконструкция "Бой за Витебск"
Площадь 1000-летия Витебска
13:00−14:00 — финальные парашютные прыжки II открытого чемпионата Республики Беларусь по парашютному спорту ветеранов-парашютистов, ветеранов боевых действий, парашютного фестиваля "Витебск собирает друзей"
26-27 июня с 15:00 до 21:00 — катание на воздушном шаре.
Парк Победителей
13:00−16:00 — "Витебск музыкальный". Концертно-развлекательные программы, игры, конкурсы;
10:00−1:00 — работа аттракционов.
Площадь Свободы
11:00−17:00 — праздник "Віцебск — горад юнацтва". Выставка-ярмарка учреждений образования.
Пушкинский мост — улица Толстого
19:00−22:00 — "Ангелы Витебска". "Ветрено. Витебск. Крылья". Перформансы молодежного театра "Колесо" и выступление барабанщиков "Drum Шоу BaraBand".
Пойма реки Витьбы
9:00−18:00 — II этап чемпионата Беларуси по мотоджимхане (возле моста "Юбилейный");
10:00−18:00 — открытый турнир по пляжному футболу, посвященный Дню города Витебска;
11:00−17:00 — чемпионат города Витебска по стритболу среди юношей и девушек.
ФОК ГУ "ГФСК "Витебск"
10:00−14:00 (улица З-я Садовая, 26а) — открытый турнир по бильярду среди ветеранов, посвященный Дню города Витебска;
11:00−15:00 (улица Советская, 7) — открытый турнир по шахматам, посвященный Дню города Витебска.
Лучиновка
11:00−20:00 — открытый кубок по рыбной ловле среди людей с ограниченными возможностями.
Парк имени Фрунзе (площадка у фонтана)
19:00−23:00 — музыкально-развлекательная программа Ессо Squad.
10:00-18:00 — ярмарка по продаже непродовольственных товаров.
27 июня
Площадь Победы
10:00−22:00 — День молодежи в рамках которого пройдет несколько мероприятий, кроме того в течение дня будут работать нестационарных объектов торговли.
Нижняя площадка КСК Летнего амфитеатра
9:00-18:00 — Джимхана−2021. Автофестиваль в Витебске;
19:00−22:00 — дискотека с автозвуком; выставка автотехники.
Улица Ленина
10:00−15:00 — ярмарка по продаже непродовольственных товаров.
Площадка у здания по улице Толстого, 7
11:00−19:00 — инсталляции, мастер-классы, выставки "Гарадскія гісторыі". Музыкальная программа.
Пойма реки Витьбы
11:00−16:00 — открытый турнир по пляжному футболу, посвященный Дню города Витебска;
11:00−15:00 — чемпионат города Витебска по стритболу среди юношей и девушек.
Культурно-исторический комплекс "Золотое кольцо города Витебска "Двина" (улица Чайковского, 14, внутренний дворик)
12:00−17:00 — "Средневековье". Лагерь живой истории клубов исторической реконструкции "Нагльфар", "Хальвиль", Sarkany.
Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии
13:00−16:00 — "Витебск — город, сердцу дорогой!". Праздничное гулянье, концерт молодежного театра эстрады "Школа Звезд";
10:00−20:00 — работает пункт проката спортинвентаря;
11:00−21:00 — работа аттракционов.
В течение выходных в арт-пространстве "Толстого, 7", пойдет IV Конкурс фотографии имени Сигизмунда Юрковского "ФотоКрок".
Некоторые праздничные мероприятия будут проходить в музеях, библиотеках и других учреждениях культуры.
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