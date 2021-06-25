Витебск отметит День города: рассказываем, что можно посетить

Источник материала: Sputnik Беларусь

Витебск, 24 июн – Sputnik. В грядущие выходные Витебск празднует свой день рождения, празднование растянется на два дня.

Отмечать даты основания города и его освобождения от немецко-фашистских захватчиков будут на различных площадках города.

26 июня

Площадь Победы

12:00 — возложение венков и цветов к мемориальному комплексу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков Витебщины;

13:00−17:00 — открытие праздника города Витебска; концерт, работа интерактивных площадок;

21:00−23:00 — гала-концерт праздника города Витебска;

23:00 — праздничный фейерверк.

С 11:00 до 23:00 работают нестационарные объекты торговли.

Площадка у моста Блохина (правый берег реки Западная Двина у завода "Вистан")

12:10 — историческая реконструкция "Бой за Витебск"

Площадь 1000-летия Витебска

13:00−14:00 — финальные парашютные прыжки II открытого чемпионата Республики Беларусь по парашютному спорту ветеранов-парашютистов, ветеранов боевых действий, парашютного фестиваля "Витебск собирает друзей"

26-27 июня с 15:00 до 21:00 — катание на воздушном шаре.

Парк Победителей

13:00−16:00 — "Витебск музыкальный". Концертно-развлекательные программы, игры, конкурсы;

10:00−1:00 — работа аттракционов.

Площадь Свободы

11:00−17:00 — праздник "Віцебск — горад юнацтва". Выставка-ярмарка учреждений образования.

Пушкинский мост — улица Толстого

19:00−22:00 — "Ангелы Витебска". "Ветрено. Витебск. Крылья". Перформансы молодежного театра "Колесо" и выступление барабанщиков "Drum Шоу BaraBand".

Пойма реки Витьбы

9:00−18:00 — II этап чемпионата Беларуси по мотоджимхане (возле моста "Юбилейный");

10:00−18:00 — открытый турнир по пляжному футболу, посвященный Дню города Витебска;

11:00−17:00 — чемпионат города Витебска по стритболу среди юношей и девушек.

ФОК ГУ "ГФСК "Витебск"

10:00−14:00 (улица З-я Садовая, 26а) — открытый турнир по бильярду среди ветеранов, посвященный Дню города Витебска;

11:00−15:00 (улица Советская, 7) — открытый турнир по шахматам, посвященный Дню города Витебска.

Лучиновка

11:00−20:00 — открытый кубок по рыбной ловле среди людей с ограниченными возможностями.

Парк имени Фрунзе (площадка у фонтана)

19:00−23:00 — музыкально-развлекательная программа Ессо Squad.

10:00-18:00 — ярмарка по продаже непродовольственных товаров.

27 июня

Площадь Победы

10:00−22:00 — День молодежи в рамках которого пройдет несколько мероприятий, кроме того в течение дня будут работать нестационарных объектов торговли.

Нижняя площадка КСК Летнего амфитеатра

9:00-18:00 — Джимхана−2021. Автофестиваль в Витебске;

19:00−22:00 — дискотека с автозвуком; выставка автотехники.

Улица Ленина

10:00−15:00 — ярмарка по продаже непродовольственных товаров.

Площадка у здания по улице Толстого, 7

11:00−19:00 — инсталляции, мастер-классы, выставки "Гарадскія гісторыі". Музыкальная программа.

Пойма реки Витьбы

11:00−16:00 — открытый турнир по пляжному футболу, посвященный Дню города Витебска;

11:00−15:00 — чемпионат города Витебска по стритболу среди юношей и девушек.

Культурно-исторический комплекс "Золотое кольцо города Витебска "Двина" (улица Чайковского, 14, внутренний дворик)

12:00−17:00 — "Средневековье". Лагерь живой истории клубов исторической реконструкции "Нагльфар", "Хальвиль", Sarkany.

Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии

13:00−16:00 — "Витебск — город, сердцу дорогой!". Праздничное гулянье, концерт молодежного театра эстрады "Школа Звезд";

10:00−20:00 — работает пункт проката спортинвентаря;

11:00−21:00 — работа аттракционов.

В течение выходных в арт-пространстве "Толстого, 7", пойдет IV Конкурс фотографии имени Сигизмунда Юрковского "ФотоКрок".

Некоторые праздничные мероприятия будут проходить в музеях, библиотеках и других учреждениях культуры.