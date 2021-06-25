Спектакль уходит без следа? Что покажет театр белорусской драматургии онлайн

Источник материала: Sputnik Беларусь

РТБД — маленький, уютный и очень активный белорусскоязычный театр. Его история началась в 1990 году как подразделение Национального академического театра имени Янки Купалы по работе с драматургами. Чуть позже он получил статус республиканского, полную самостоятельность и, как понимаете, является самым молодым театром страны. Его целью было и остается содействие развитию белорусской драматургии и помощь начинающим в деле освоения законов сцены. За первые шесть лет существования через эту школу прошли восемнадцать драматургов.

Позже успешный у публики театр стал позволять себе ставить не только белорусские пьесы. Он замахнулся на шекспировские "Ричард", "Макбет" и "Король Лир", чеховскую "Чайку", на Достоевского и Вампилова. Очень по-своему попытался рассказать про "Черный квадрат" Казимира Малевича и жизнь Марка Шагала. Осуществил совместный франко-белорусский проект по "Чернобыльской молитве" Светланы Алексиевич. Рассказал про княгиню Барбару Радзивилл стихами поэтессы Раисы Боровиковой и придумал уникальную фольк-оперу "Адвечная песня".

Понятно, что огромная доля ответственности за состояние белорусской драматургии ложится на художественных и административных руководителей театров. Им можно лишь изредка включать белорусского автора в свой репертуар. А тут целый театр определен для этой цели. Но ему, как и всем остальным, надо выполнять планы, а ради идеи нельзя брать в репертуар слабые произведения. Нашли выход. При театре организовался и успешно работает Центр белорусской драматургии и режиссуры, где проводятся читки новых произведений, организуются мастер-классы и семинары, а лучшие новые пьесы попадают на основную сцену театра.

Приятная особенность РТБД (Республиканского театра белорусской драматургии) состоит в том, что здесь не появляются плохие и отыгранные, крепко сделанные буржуазные пьесы ради увеселения публики. Отбор всегда жесткий в пользу высокой культуры и проблем национального искусства.

И наконец, еще одна особенность этого театра — у него крепкая и грамотная маркетинговая команда. Такому театру труднее, чем другим работать на удовлетворение рыночных потребностей для извлечения прибыли. Они справляются, о чем, кстати, свидетельствует их последнее предложение на самый нетеатральный месяц — июль.

С 22 июня по 22 июля РТБД идут видеопоказы спектаклей РТБД под слоганом "Беларусь. Авторский взгляд" на сервисе Bezkassira.by. Это четыре отобранных работы: "Круги рая", "Раскиданное гнездо", "Беларусь. Дидактика", "Бетон". 29 июня на видеосервисе Voka можно бесплатно посмотреть "Тихий шорох уходящих шагов". Это лучшая пьеса нашего очень популярного в России автора Дмитрия Богославского. Ее поставил режиссер из Киргизии Шамиль Дыйханбаев.

Естественно, проект можно было бы расширить, но, к сожалению, некоторых спектаклей уже нет в репертуаре.

Вынуждена напомнить, что театральный спектакль уходит без следа. След в виде памяти и впечатлений остается только у зрителей. Любая запись спектакля на экран существенно отличается от его жизни в зрительном зале. Как критик я могу пожалеть, что теперь уже не увидишь замечательную оригинальную работу театра "Мабыць?" Можно считать это документальным произведением в стиле "вербатим" — спектакль "голоса вокруг наших вопросов". Спектакль — исследование и рассуждение. В 2014 году драматург, режиссер и двенадцать актеров отправились на улицу брать интервью у прохожих. Какую цель преследовали? Хотели лучше понять людей, с которыми живешь рядом. Про характер и менталитет белорусов. Заодно и про себя узнать что-то новое через мнение другого человека. Это и сегодня очень современный спектакль, потому что там, наверняка, есть и ваша история.

Теперь поподробнее о четырех названных выше спектаклях.

"Круги рая" посвящены творческой жизни Янки Купалы. Это не пьеса. Скорее, сценарий. Еще точнее авторско-режиссерское размышление в жанре документальной аллегории. Режиссер Светлана Науменко предложила такой хронологический клип, где угадывается Янка Купала, но в программке главный исполнитель не назван его именем. Он просто поэт. Стоит посмотреть на хорошего артиста Дениса Паршина с тонким лирико-романтическим нутром. Говорят, он похож на молодого Купалу. Не в этом суть. Скорее это современный молодой человек, который ставит себя в ситуации жизни Янки Купалы.

Иное дело "Раскиданное гнездо" — пьеса известная, многократно поставленная в разных театрах. Лично у меня режиссерское решение, предложенное художественным руководителем театра Александром Гарцуевым, вызвало много вопросов из-за того, что действие пьесы перенесено на городскую свалку. Но актеры играют прекрасно, и текст высочайшего уровня.

"Беларусь. Дидактика" — спектакль, где можно увидеть во всей красе приму театра Народную артистку Беларуси Татьяну Мархель.

Иногда считают, что человек прибегает к монологу, когда ему одиноко и хочется высказаться. Такой монолог может быть в форме плача или молитвы. Талантливая Татьяна Мархель может высказаться на сцене в любой форме.

Ей доступны драма, комедия, лирика и трагедия. Одна неповторимая особенность этой актрисы — любая форма высказывания у нее типично белорусская. В монологе очень большое значение приобретает личность исполнителя. Его вид, его голос, манера вести себя. Монолог дает возможность заглянуть внутрь личности, прочитать сценическую игру как исповедь реального человека.

Актриса Татьяна Мархель может многое сыграть и многое изобразить. В спектакле "Беларусь. Дидактика" она почти не играет. Она живет в литературном материале Якуба Коласа, Змитрока Бядули, Ивана Мележа, живет в своих воспоминаниях о детстве. Вопреки дидактике, она ни на чем не настаивает, меньше всего хочет поучать молодое поколение, которому адресует белорусские ценности. Она представляется даже чуть пассивной, подтверждая известную мысль: "делай, что должно и пусть будет, что будет". Такой месседж более доходчив. Татьяна Григорьевна начинает спектакль, сидя в гримерке. Мы видим ее на экране. Она готовится к выходу, отвечает на вопрос режиссера, начинает рассказывать об отце, встает, поднимается на сцену, повествование переходит в песню.

Особым бриллиантом становится диалог Сымона-музыки с дедом. В знаковом спектакле "Сымон-музыка" Мархель блестяще играла когда-то в Национальном академическом театре имени Якуба Коласа.

О спектакле "Бетон" рассказать невозможно. Это авторское высказывание режиссера Евгения Корняга надо смотреть. Каждый найдет в нем что-то свое, потому что это современный взгляд на современную жизнь.

Хороших вам просмотров!