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ФОТОФАКТ: Фестиваль живой музыки "Каменецкий драйв - 2021"
27.06.2021 11:43 — Новости Культуры | БелТА
Источник материала: БелТА
27 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. 26 июня в парке культуры и отдыха Каменца в седьмой раз состоялся ежегодный фестиваль живой музыки "Каменецкий драйв". На сцене летнего амфитеатра прозвучали песни групп "ГлинТВейн", Art Hall, "ЛЮТЫ", Steel Rain, "Закон Гука", "Гардероб". Хедлайнером рок-фестиваля стал Исайя.-0-
Фото Вадима Якубёнка
Ольга Лутова
Выступление группы Art Hall
Во время выступления группы Закон Гука
Во время выступления группы Гардероб
Исайя во время выступления на фестивале
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На сцене летнего амфитеатра прозвучали песни групп "ГлинТВейн", Art Hall, "ЛЮТЫ", Steel Rain, "Закон Гука", "Гардероб". Хедлайнером рок-фестиваля стал Исайя.
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