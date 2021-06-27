Источник материала: БелТА

27 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. 26 июня в парке культуры и отдыха Каменца в седьмой раз состоялся ежегодный фестиваль живой музыки "Каменецкий драйв". На сцене летнего амфитеатра прозвучали песни групп "ГлинТВейн", Art Hall, "ЛЮТЫ", Steel Rain, "Закон Гука", "Гардероб". Хедлайнером рок-фестиваля стал Исайя.-0-

Фото Вадима Якубёнка













Ольга Лутова





Выступление группы Art Hall









Во время выступления группы Закон Гука





















Во время выступления группы Гардероб





























Исайя во время выступления на фестивале







