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ФОТОФАКТ: Фестиваль живой музыки "Каменецкий драйв - 2021"

27.06.2021 11:43 — Новости Культуры | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. 26 июня в парке культуры и отдыха Каменца в седьмой раз состоялся ежегодный фестиваль живой музыки "Каменецкий драйв". На сцене летнего амфитеатра прозвучали песни групп "ГлинТВейн", Art Hall, "ЛЮТЫ", Steel Rain, "Закон Гука", "Гардероб". Хедлайнером рок-фестиваля стал Исайя.-0-

Фото Вадима Якубёнка

ФОТОФАКТ: Фестиваль живой музыки "Каменецкий драйв - 2021"
ФОТОФАКТ: Фестиваль живой музыки "Каменецкий драйв - 2021"
ФОТОФАКТ: Фестиваль живой музыки "Каменецкий драйв - 2021"
Ольга Лутова
ФОТОФАКТ: Фестиваль живой музыки "Каменецкий драйв - 2021"
Выступление группы Art Hall
ФОТОФАКТ: Фестиваль живой музыки "Каменецкий драйв - 2021"
ФОТОФАКТ: Фестиваль живой музыки "Каменецкий драйв - 2021"
Во время выступления группы Закон Гука
ФОТОФАКТ: Фестиваль живой музыки "Каменецкий драйв - 2021"
ФОТОФАКТ: Фестиваль живой музыки "Каменецкий драйв - 2021"
ФОТОФАКТ: Фестиваль живой музыки "Каменецкий драйв - 2021"
ФОТОФАКТ: Фестиваль живой музыки "Каменецкий драйв - 2021"
ФОТОФАКТ: Фестиваль живой музыки "Каменецкий драйв - 2021"
Во время выступления группы Гардероб
ФОТОФАКТ: Фестиваль живой музыки "Каменецкий драйв - 2021"
ФОТОФАКТ: Фестиваль живой музыки "Каменецкий драйв - 2021"
ФОТОФАКТ: Фестиваль живой музыки "Каменецкий драйв - 2021"
ФОТОФАКТ: Фестиваль живой музыки "Каменецкий драйв - 2021"
ФОТОФАКТ: Фестиваль живой музыки "Каменецкий драйв - 2021"
ФОТОФАКТ: Фестиваль живой музыки "Каменецкий драйв - 2021"
ФОТОФАКТ: Фестиваль живой музыки "Каменецкий драйв - 2021"
Исайя во время выступления на фестивале
ФОТОФАКТ: Фестиваль живой музыки "Каменецкий драйв - 2021"
ФОТОФАКТ: Фестиваль живой музыки "Каменецкий драйв - 2021"
 
Теги: Брест
 
 
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На сцене летнего амфитеатра прозвучали песни групп "ГлинТВейн", Art Hall, "ЛЮТЫ", Steel Rain, "Закон Гука", "Гардероб". Хедлайнером рок-фестиваля стал Исайя.
 
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