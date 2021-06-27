Филипп Киркоров больше не в черном списке минкульта Украины

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 июн - Sputnik. Народного артиста РФ Филиппа Киркорова вычеркнули из черного списка министерства культуры и информационной политики Украины.

По состоянию на воскресенье, 27 июня, в черном списке значится 200 человек, Киркорова в нем нет.

В ведомстве сообщили, что Киркорова исключили из списка по требованию Службы безопасности Украины.

"Согласно новому письму Службы безопасности Украины с просьбой отозвать предыдущее письмо о включении Филиппа Киркорова в предварительный перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, минкульт исключает Киркорова из этого списка", – уточнили в министерстве.

При этом там не назвали как причины включения, так и причины исключения лиц из такого списка.

Напомним, ранее минкульт Украины внес Филиппа Киркорова в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности страны. В черном списке ведомства по состоянию на 24 июня был 201 человек.

Реакция артиста на запрет

Ранее Филипп Киркоров в ироничной форме прокомментировал свое внесение в список угроз нацбезопасности Украины.

"На самом деле это не Киркоров, а Россия. Ненависть к России захлестывает. Если Киркоров становится угрозой государству, то государство можно только пожалеть. Мне жаль миллионы поклонников, мне хочется пожелать, чтобы власти их страны как можно скорее подружились со своей головой", – заявил артист в своем Instagram.

Он также заверил, что продолжит любить Украину, но не как государство, а как страну. И в его доме всегда будут звучать украинские песни и гостить гости из Украины.

Не только народный артист России

Филипп Киркоров является не только народным артистом России. Народные звания ему присуждены в Украине и Молдове.

Сам же эстрадный певец не раз отмечал в интервью, что неоднократно "делил одну сцену и телеэфиры" с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским. Артист также утверждал, что был с Зеленским "не разлей вода".

Звание народного артиста Украины исполнитель получил в 2008 году из рук президента Виктора Ющенко. В том же году Киркоров представлял на "Евровидении" от Украины певицу Ани Лорак, которая по итогам конкурса заняла второе место.

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