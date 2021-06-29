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Симфонический оркестр БАТД завершает сезон музыкальным спектаклем об Утесове

29.06.2021 08:09 — Новости Культуры | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Симфонический оркестр Брестского академического театра драмы 29 июня завершает концертный сезон музыкальным спектаклем "Леонид Утесов. С песней по жизни", сообщили корреспонденту БЕЛТА в театре.

Музыкальный спектакль в двух действиях о жизни и творчестве великого артиста в Бресте планировали поставить еще осенью прошлого года - к 125-летию со дня рождения Леонида Утесова. Но пандемия внесла коррективы в планы и постановку пришлось отложить.

Это совместный проект симфонического оркестра БАТД и концертного оркестра "Немига", в нем также заняты музыканты оркестра Белтелерадиокомпании. Автор проекта - музыкальный руководитель и дирижер Александр Сосновский, режиссер-постановщик - заслуженный деятель искусств Беларуси Александр Козак.

В спектакле участвуют солистка Большого театра Беларуси заслуженная артистка Елена Сало, лауреаты конкурса "Маладыя таленты Беларусі" Антон Корчевский, Кирилл Кучинский и Анна Манжурова. В программе заняты и актеры театра. Так, ведущий мастер сцены Сергей Петкевич исполнит два номера из репертуара Утесова - знаменитую "Песню извозчика" и "Когда проходит молодость". Прозвучат такие хиты, как "У Черного моря", "Московские окна", "Как много девушек хороших", "Случайный вальс", "Все хорошо, прекрасная маркиза", "Золотые огоньки" и другие произведения.

Все билеты на долгожданную премьеру давно раскуплены. Из-за специальной рассадки зрителей будет заполнена лишь половина Большого зала театра. "Я надеюсь, что с наступлением лучших времен мы вернемся к этому проекту, потому что он нужный, интересный. Это и личность легендарная, и музыка для людей", - отметил Александр Сосновский.

Спектаклем "Леонид Утесов. С песней по жизни" симфонический оркестр БАТД попрощается с публикой до конца сентября. Новый 29-й концертный сезон откроется гала-концертом из произведений Петра Чайковского. В программе - первый фортепианный концерт, арии и романсы из опер, а также первое исполнение в Бресте знаменитой увертюры композитора "1812 год".-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Это совместный проект симфонического оркестра БАТД и концертного оркестра "Немига", в нем также заняты музыканты оркестра Белтелерадиокомпании.
 
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