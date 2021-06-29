ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Театр эстрады продлил показ популярных программ

29.06.2021 20:11 — Новости Культуры | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежный театр эстрады по просьбам юных зрителей даст дополнительные показы любимых музыкальных сказок, сообщили корреспонденту БЕЛТА в концертном отделе театра.

"Летние каникулы, пожалуй, самое важное время в жизни любого школьника. Это беззаботное время должно быть наполнено разными эмоциями и оставлять только позитивные и светлые воспоминания. Помимо игры в догонялки, чтения интересных книг и прогулок с друзьями, можно разнообразить лето своего ребенка и подарить ему незабываемое путешествие в сказочный мир Молодежного театра эстрады. Специально для наших маленьких зрителей мы продлеваем показ самых популярных и уже полюбившихся программ", - рассказали в театре.

Ребят 6 июля приглашают совершить веселую прогулку по стокгольмским крышам в музыкальной сказке "Тот самый Карлсон и Малыш". "14 июля музыкальный спектакль "Котовасия и Песостория" расскажет всем любознательным зрителям, существует ли все-таки дружба между кошками и собаками. 16 июля Театр эстрады представляет веселую сказку о маленьких сказочных человечках Ох и Ах, которые решили противостоять злой волшебнице Гаргамель. Зрителей ждет яркая музыкальная постановка, смешные сцены с переодеваниями, веселые песни и необычные костюмы", - добавили в концертном отделе.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ребят 6 июля приглашают совершить веселую прогулку по стокгольмским крышам в музыкальной сказке "Тот самый Карлсон и Малыш".
 
Новости дня
Новости культуры
 
Художественная галерея Михаила Савицкого представляет выставку "О далеком и близком"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

28.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by