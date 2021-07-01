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Оркестр Михаила Финберга проведет 3 июля фестиваль искусств в Мстиславле

01.07.2021 20:53 — Новости Культуры | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический концертный оркестр Беларуси приглашает 3 июля на XIX Белорусский фестиваль искусств имени народного артиста Беларуси Николая Чуркина "Мсціслаў". В этот раз проект посвящен Году народного единства и Дню Независимости, сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель коллектива Михаил Финберг.

В районном Центре культуры и народного творчества с концертом академической музыки выступят струнный оркестр и вокальный ансамбль. Прозвучат произведения знаменитых белорусских композиторов, в том числе полонез "Прощание с Родиной" Михала Клеофаса Огинского, "Сонатина" Матея Радзивилла и "Фиалки" Дмитрия Лукаса. Еще одна творческая встреча состоится вечером на площади имени Петра Мстиславца. Жителей ждет эстрадный концерт с участием солистов оркестра - лауреатов международных и республиканских конкурсов. Прозвучат известные отечественные хиты.

"Мстиславль и наш оркестр - давние друзья. И к каждой встрече мы готовимся с особым трепетом, стараясь удивить ценителей высокого искусства новыми программами. Традиционно оркестр выступит вживую. Мы никогда не обманывали нашего зрителя, и этот раз не станет исключением. Все свое творчество заслуженный коллектив посвящает своей стране. Мы счастливы работать в Беларуси и дарить свое творчество землякам", - сказал Михаил Финберг.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В районном Центре культуры и народного творчества с концертом академической музыки выступят струнный оркестр и вокальный ансамбль.
 
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