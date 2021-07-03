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Дворец культуры после капремонта открыли в Добруше

03.07.2021 15:17 — Новости Культуры | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 июля, Добруш /Корр. БЕЛТА/. В Добруше после капитального ремонта открыли сегодня районный Дворец культуры, передает корреспондент БЕЛТА.

На церемонии открытия председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей назвал доброй традицией ко Дню Независимости вводить социально значимые объекты в стране. Так, в регионе в преддверии праздника в Рогачеве открыли движение по мосту через Днепр, в областном центре - инновационный технопарк "Коралл" и новый участок дороги, в Калинковичах - станцию обезжелезивания. Распахнули двери загс в Петрикове и отдел ГАИ в Жлобине.

"Наши города и поселки становятся краше. Мы вкладываем денежные средства в благоустройство, дороги, новые сети, социальные и другие объекты, чтобы людям комфортно жилось и работалось", - подчеркнул Геннадий Соловей.

Дворец культуры после капремонта открыли в Добруше
Геннадий Соловей

Новый облик приобретает и Добруш. Капитальный ремонт Дворца культуры стал одним из шагов комплексного благоустройства райцентра, обратил внимание председатель облисполкома. Он убежден, что новые возможности двигаться дальше даст региону и запуск завода по производству мелованных и немелованных видов многослойного картона на Добрушской бумажной фабрике "Герой труда".

Говоря об обновленном Дворце культуры, Геннадий Соловей отметил, что это место где бережно хранят наследие предков. "После капремонта РДК станет и центром притяжения, драйвером культурной жизни района, местом, где будут открывать новые таланты, настоящим дворцом созидания", - убежден губернатор.

Дворец культуры после капремонта открыли в Добруше

"Символично, что здание открывается в Год народного единства. Ведь культура и традиции - главный фактор, который объединяет народ", - добавил председатель Добрушского райисполкома Дмитрий Козел.

Как было отмечено, Дворец культуры имеет богатую историю, которая ведет начало с 1928 года. На сцене ДК выступали не только музыкальные и танцевальные коллективы, артисты театра, но и видные политики, народные писатели и даже знаменитый силач Иван Поддубный. В годы войны в здании клуба находился передвижной советский госпиталь.

Со временем строению понадобился капитальный ремонт. К работам приступили специалисты ОАО "Строительный трест №14". Его генеральный директор Станислав Сильченко рассказал, что в списке самых объемных работ - демонтаж старого перекрытия, которое отслужило свой срок, и замена его на новое. Также полностью заменили инженерные коммуникации. На фасаде, внутри помещения - современная отделка по индивидуальному проекту. Полностью модернизировали и зрительный зал: здесь не только новое убранство сцены, но и современное световое и звуковое оборудование. Руководитель добавил: нестандартные решения принимались при работе с парадной лестницей. Стояла задача - сохранить при капремонте ее аутентичность и одновременно вписать ее в новые интерьеры.

Сразу после открытия на обновленной сцене творческие коллективы района подарили музыкальную программу жителям и гостям Добруша.-0-

Дворец культуры после капремонта открыли в Добруше

Дворец культуры после капремонта открыли в Добруше

Дворец культуры после капремонта открыли в Добруше

Дворец культуры после капремонта открыли в Добруше

Дворец культуры после капремонта открыли в Добруше

Дворец культуры после капремонта открыли в Добруше

Фото Сергея Холодилина

 
 
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"Символично, что здание открывается в Год народного единства. Ведь культура и традиции - главный фактор, который объединяет народ", - сказал председатель...
 
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