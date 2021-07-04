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Не стало скульптора Льва Гумилевского
04.07.2021 18:43 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БT
Без этого человека сложно представить историю нашей страны. Ушел из жизни легендарный скульптор, народный художник Беларуси Лев Гумилевский. Ему было 90.
Народный художник - лауреат Государственной премии Беларуси за созданный в соавторстве памятник Янке Купале в Минске. Лев Гумилевский родился в Москве, а после окончания Великой Отечественной войны вместе с родителями переехал в Несвиж, где начал заниматься в студии у художника Михаила Севрука. Позднее успешно окончил Минское художественное училище, а в 1961 году - Белорусский государственный театрально-художественный институт, где некоторое время преподавал.
Прощание со скульптором состоится 6 июля. Предан земле он будет на Восточном кладбище.
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Без этого человека сложно представить историю нашей страны. Ушел из жизни легендарный скульптор, народный художник Беларуси Лев Гумилевский. Ему было 90....
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