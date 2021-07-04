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Не стало скульптора Льва Гумилевского

04.07.2021 18:43 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Без этого человека сложно представить историю нашей страны. Ушел из жизни легендарный скульптор, народный художник Беларуси Лев Гумилевский. Ему было 90. Соболезнования выразил Президент. Александр Лукашенко отметил, что творчество Льва Николаевича - бесценный вклад в национальную культурную сокровищницу нашей страны. Благодаря совместной работе  Льва Гумилевского с сыном аллею у Большого театра Беларуси  украшает скульптурная композиция "Балет", а по всей стране в бронзе ожили Радзивиллы, Максим Богданович, Кирилл Туровский, Станислав Монюшко, Винцент Дунин-Марцинкевич и еще десятки личностей, без которых сложно представить нашу историю.

Народный художник -  лауреат Государственной премии Беларуси за созданный в соавторстве  памятник Янке Купале в Минске. Лев Гумилевский родился в Москве, а после окончания Великой Отечественной войны вместе с родителями переехал в Несвиж, где начал заниматься в студии у художника  Михаила Севрука. Позднее успешно окончил Минское художественное училище, а в 1961 году - Белорусский государственный театрально-художественный институт, где некоторое время преподавал.

Прощание со скульптором состоится 6 июля. Предан земле он будет на Восточном кладбище.

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Теги: Минск
 
 
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Без этого человека сложно представить историю нашей страны. Ушел из жизни легендарный скульптор, народный художник Беларуси Лев Гумилевский. Ему было 90....
 
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