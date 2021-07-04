Не стало скульптора Льва Гумилевского

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Без этого человека сложно представить историю нашей страны. Ушел из жизни легендарный скульптор, народный художник Беларуси Лев Гумилевский. Ему было 90. Соболезнования выразил Президент . Александр Лукашенко отметил, что творчество Льва Николаевича - бесценный вклад в национальную культурную сокровищницу нашей страны. Благодаря совместной работе Льва Гумилевского с сыном аллею у Большого театра Беларуси украшает скульптурная композиция "Балет", а по всей стране в бронзе ожили Радзивиллы, Максим Богданович, Кирилл Туровский, Станислав Монюшко, Винцент Дунин-Марцинкевич и еще десятки личностей, без которых сложно представить нашу историю.

Народный художник - лауреат Государственной премии Беларуси за созданный в соавторстве памятник Янке Купале в Минске. Лев Гумилевский родился в Москве, а после окончания Великой Отечественной войны вместе с родителями переехал в Несвиж, где начал заниматься в студии у художника Михаила Севрука. Позднее успешно окончил Минское художественное училище, а в 1961 году - Белорусский государственный театрально-художественный институт, где некоторое время преподавал.

Прощание со скульптором состоится 6 июля. Предан земле он будет на Восточном кладбище.

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