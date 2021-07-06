|
В выходные пройдет традиционный июльский праздник "Александрия собирает друзей"
06.07.2021 10:35 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БT
В выходные пройдет самый душевный праздник "Александрия собирает друзей". 10 июля гостей и участников ожидает большая концертная программа, улицы мастеров и подворья, народные умельцы соберутся со всей страны, а также из России и Украины. А еще программа будет наполнена звездными встречами - выступят артисты белорусской эстрады. Впервые на фестивале жемчужина Беларуси - обновленная труппа Купаловского театра - покажет отрывок из "Павлинки". Гостей ожидает немало сюрпризов.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В выходные пройдет самый душевный праздник "Александрия собирает друзей". 10 июля гостей и участников ожидает большая концертная программа, улицы мастеров и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)