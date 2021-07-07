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ФОТОФАКТ: В Ботаническом саду отметили "Купалье"

07.07.2021 09:33 — Новости Культуры | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В народной культуре славян праздник Ивана Купалы имел огромное значение. Торжество посвящено рассвету природы, победе света над тьмой и летнему солнцестоянию.

Во время празднования на площадке Ботанического сада театр "Жарт" провел несколько представлений, ансамбль "Жемчуга" исполнил цыганские напевы, а под песни фольклорных ансамблей "Асалода", "Забабоны" и "Арацея" гости праздника закружились в хороводах. Также на мероприятии была представлена декоративная коллекция лекарственных и пряно-ароматических растений "Секреты целительных трав", а каждый желающий мог пройтись по эколого-мифологической тропе. Завершился праздник огненной феерией. -0-

Фото Оксаны Манчук

ФОТОФАКТ: В Ботаническом саду отметили "Купалье"
ФОТОФАКТ: В Ботаническом саду отметили "Купалье"
ФОТОФАКТ: В Ботаническом саду отметили "Купалье"
ФОТОФАКТ: В Ботаническом саду отметили "Купалье"
ФОТОФАКТ: В Ботаническом саду отметили "Купалье"
ФОТОФАКТ: В Ботаническом саду отметили "Купалье"
ФОТОФАКТ: В Ботаническом саду отметили "Купалье"
ФОТОФАКТ: В Ботаническом саду отметили "Купалье"
ФОТОФАКТ: В Ботаническом саду отметили "Купалье"
ФОТОФАКТ: В Ботаническом саду отметили "Купалье"
ФОТОФАКТ: В Ботаническом саду отметили "Купалье"
ФОТОФАКТ: В Ботаническом саду отметили "Купалье"
ФОТОФАКТ: В Ботаническом саду отметили "Купалье"
ФОТОФАКТ: В Ботаническом саду отметили "Купалье"
ФОТОФАКТ: В Ботаническом саду отметили "Купалье"
ФОТОФАКТ: В Ботаническом саду отметили "Купалье"
ФОТОФАКТ: В Ботаническом саду отметили "Купалье"
ФОТОФАКТ: В Ботаническом саду отметили "Купалье"
ФОТОФАКТ: В Ботаническом саду отметили "Купалье"

 
Теги: Минск
 
 
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В народной культуре славян праздник Ивана Купалы имел огромное значение. Торжество посвящено рассвету природы, победе света над тьмой и летнему солнцестоянию.
 
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