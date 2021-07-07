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Юбилейный "Славянский базар": все готово к приезду артистов и гостей

07.07.2021 16:41 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

До главного музыкального бренда Беларуси остается ровно неделя. И Витебск готов к приезду артистов и гостей ХХХ, юбилейного, "Славянского базара". Организационные вопросы сегодня обсудили в областном центре на совещании с участием главы Администрации Президента Игоря Сергеенко. На фестивальных площадках состоится около 160 мероприятий - в этом году в качестве сцены задействуют даже водную гладь Западной Двины. Яркими шоу удивит Летний амфитеатр. Уже начался монтаж оборудования.

Программа форума включает и проекты под открытым небом - спортивные, танцевальные, музыкальные мероприятия. К приезду гостей готовы гостиницы и кафе. Кроме того, фестивальную атмосферу будут создавать ремесленники, уличные музыканты и художники.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Появится ряд интересных мероприятий на новых площадках. Продажа билетов идет достаточно интенсивно, это говорит о том, что интерес к "Славянскому базару" у населения достаточно большой, и не только у жителей Витебска, но и жителей области, наших соседей. Многие жители наших соседних стран - Прибалтики, Европы - приобрели билеты и приедут на наш фестиваль.

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске":

Каждый проект, начиная от музейно-выставочного конкурса и заканчивая большими концертами сборными, будет находить какие-то в себе изюминки. Все будет так, чтобы всему миру показать, что фестиваль - это тот проект, который основывается на своем слогане: Через искусство к миру и взаимопониманию.

Глава Администрации Президента посетил современный агрокомплекс


Юбилейный "Славянский базар": все готово к приезду артистов и гостей

Игорь Сергеенко посетил ряд объектов, среди которых сельхозпредприятие "Мазоловогаз". Это современный успешный агрокомплекс. Одна из новинок - учебно-практический центр по производству молока. Он оснащен роботами последнего поколения, внедрена усовершенствованная система контроля качества молока.


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Теги: Витебск
 
 
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До главного музыкального бренда Беларуси остается ровно неделя. И Витебск готов к приезду артистов и гостей ХХХ, юбилейного, "Славянского базара". Организационные...
 
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