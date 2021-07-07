ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Концертные и конкурсные программы "Славянского базара в Витебске" покажут в прямом телеэфире

07.07.2021 19:49 — Новости Культуры | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юбилейный XXX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" состоится с 15 по 18 июля. Белтелерадиокомпания в основные фестивальные дни предложит телезрителям трансляции главных музыкальных программ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

В информационных выпусках на телеканале "Беларусь 1" внимание культурных корреспондентов Агентства теленовостей будет приковано к событиям фестиваля, который в свой юбилейный год обещает порадовать публику насыщенной программой театральных постановок и кинопоказов, тематическими экскурсиями и ремесленными выставками, несколькими арт-площадками и долгожданными выступлениями любимых артистов из разных стран.

Будничные утра первых дней форума 15 и 16 июля сделают по-настоящему добрыми ведущие шоу "Добрай раніцы, Беларусь!", студия которого развернется прямо в фестивальной столице, а в субботу, 17 июля, выйдет тематический выпуск утренней программы с известной ведущей Светланой Боровской. Еще одним сюрпризом от команды телеканала станет ежедневный дайджест "Славянского базара в Витебске" в формате вечерних видеодневников.

Центральное эфирное событие телеканала "Беларусь 1" - серия трансляций главных концертных программ фестиваля и XXX Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск".

Так, в первый день форума, 15 июля в 22.00 на канале состоится показ большого гала-концерта торжественного открытия XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" с выступлениями звезд мировой величины, а 16 июля в 23.00 - программы "Душа народа - песня" праздничного гала-концерта "Союзное государство приглашает..." при участии Национального академического народного хора Республики Беларусь имени Г.И.Цитовича, Государственного академического русского народного хора имени М.Е.Пятницкого и других вокальных коллективов, а также именитых голосов эстрады.

17 июля в 20.00 "Беларусь 1" предложит зрителям поддержать представителя нашей страны на XXX Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск" Даниила Мышковца во время прямой трансляции первого дня творческого состязания - программы "Мировой хит" в сопровождении фонограммы "-1" и шоу-балета Аллы Духовой Todes.

18 июля в 18.00 вниманию зрителей будет представлен гала-концерт мастеров искусств Беларуси "Крок by крок", а в 22.00 - прямая трансляция торжественного закрытия юбилейного "Славянского базара в Витебске" и выступлений участников взрослого международного конкурса в рамках программы второго дня творческого состязания "Славянский хит" - в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь под управлением Виталия Кульбакова.

В эфире социокультурного канала медиахолдинга "Беларусь 3" обо всех основных событиях фестивального Витебска расскажут корреспонденты проекта "Навіны культуры", а 17 и 18 июля в 15.00 в прямом эфире будут показаны первый и второй дни XIX Международного детского музыкального конкурса "Витебск", на котором нашу страну представит Константин Мазуркевич. В первый день каждый участник исполнит песню композитора своей страны на родном языке, а во второй - песню на свой выбор. Визуальным сопровождением станут выступления хореографических коллективов.

18 июля в 18.00 телеканал в прямом эфире покажет торжественную церемонию награждения победителей детского международного конкурса и гала-концерт мастеров эстрады.

Помимо этого, 17 июля в 21.05 на "Беларусь 3" состоится дополнительный показ гала-концерта торжественного открытия витебского культурного форума, а 18 июля в 21.05 - программы "Душа народа - песня" гала-концерта "Союзное государство приглашает...".-0-

 
Теги: Новости, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В информационных выпусках на телеканале "Беларусь 1" внимание культурных корреспондентов Агентства теленовостей будет приковано к событиям фестиваля, который в...
 
Новости дня
Новости культуры
 
Этим летом в Минске представят творчество художников из регионов Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by