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В "Гостиной Владислава Голубка" проходит выставка антикварных кукол
08.07.2021 18:43 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БT
В "Гостиной Голубка" господствует кукольное царство. На этом выставочном пространстве в Троицком предместье открылась экспозиция мастера Аллы Алениной. Автор реставрирует своих героев из мелких частей антикварных предметов, древних аксессуаров.
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В "Гостиной Голубка" господствует кукольное царство. На этом выставочном пространстве в Троицком предместье открылась экспозиция мастера Аллы Алениной. Автор...
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