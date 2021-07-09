Триеннале Белорусского союза художников откроется в Могилеве

Источник материала: БелТА

9 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Выставка "I триеннале живописи, графики и скульптуры Белорусского союза художников VIVAT VITA. Избранное" откроется сегодня в Могилевском областном художественном музее имени П.В.Масленикова. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в учреждении культуры.

Могилевчане и гости города познакомятся с работами белорусских авторов, созданными в течение последних трех лет. Разные жанры и техники на выставке объединит девиз VIVAT VITA - "Живое искусство живет". По словам сотрудников музея, каждое произведение обязательно найдет своего почитателя.

"Творчество авторов поднимает философские и социальные темы, - отметили собеседники. - Оно подводит человека к переосмыслению исторического и культурно прошлого, заставляет поразмышлять над проблемами современного общества - в первую очередь экологическими".

Выставку можно посмотреть на протяжении месяца - до 8 августа.-0-