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Триеннале Белорусского союза художников откроется в Могилеве

09.07.2021 08:09 — Новости Культуры | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Выставка "I триеннале живописи, графики и скульптуры Белорусского союза художников VIVAT VITA. Избранное" откроется сегодня в Могилевском областном художественном музее имени П.В.Масленикова. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в учреждении культуры.

Могилевчане и гости города познакомятся с работами белорусских авторов, созданными в течение последних трех лет. Разные жанры и техники на выставке объединит девиз VIVAT VITA - "Живое искусство живет". По словам сотрудников музея, каждое произведение обязательно найдет своего почитателя.

"Творчество авторов поднимает философские и социальные темы, - отметили собеседники. - Оно подводит человека к переосмыслению исторического и культурно прошлого, заставляет поразмышлять над проблемами современного общества - в первую очередь экологическими".

Выставку можно посмотреть на протяжении месяца - до 8 августа.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Выставку можно посмотреть на протяжении месяца - до 8 августа.
 
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