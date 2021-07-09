Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая книга "Элиза Ожешко" к 180-летию со дня рождения писательницы вышла в издательстве "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки", сообщили БЕЛТА на предприятии.

"Элиза Ожешко - автор более чем 50 томов художественной прозы, она в числе самых востребованных писателей мира на рубеже XIX-XX веков. Интерес к ее творчеству сохраняется и в наши дни, хотя среднестатистический читатель вряд ли широко знаком с ее произведениями, равно как и с биографией, богатой и насыщенной, как приключенческий роман. А между тем она дважды номинировалась на Нобелевскую премию в области литературы и вошла в мировую историю как поборница справедливости и заступница отверженных", - рассказали в издательстве.

Писательница была участницей восстания 1863 года и воспринималась соотечественниками как совесть народа. "Под впечатлением от прочтения романов Элизы Ожешко, призывающих обратить внимание на положение женщины в обществе, ее права и возможности, Лев Толстой создавал свою Анну Каренину. А молодой Александр Куприн, взяв за основу ее повесть "Дзюрдзі", написал свою знаменитую "Олесю", - отметили в "Белорусской энциклопедии".

"Долгие годы мы относились к Элизе Ожешко как к иностранке, однозначно причисляя ее творчество к польской литературе из-за того, что ее родным языком был польский. Но писательница родилась на нашей земле и всегда была живым символом белорусского города Гродно. Всеми любимая и почитаемая, она прожила тут большую часть своей жизни, и герои лучших ее произведений были списаны с гродненских и виленских горожан, белорусских сельчан и хуторян, с представителей белорусской шляхты и местечковых евреев", - подчеркнули в издательстве.

К 180-летию со дня рождения писательницы "Белорусская энциклопедия" предлагает юным читателям, а заодно и всем, кто всерьез интересуется белорусской историей и литературой, прочесть книгу об Элизе Ожешко.-0-