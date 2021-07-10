Петришенко: ежегодно праздник в Александрии добавляет новые творческие формы и форматы

Источник материала: БелТА

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодно праздник в Александрии добавляет новые творческие формы и форматы. Такое мнение журналистам высказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко после торжественного открытия республиканского праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), передает корреспондент БЕЛТА.

"Ежегодно праздник в Александрии добавляет новые творческие формы и форматы. И нынешний год не стал исключением. Основная тема праздника в этот раз - это рушник. Это связующее начало, которое идет к нам из глубины веков, с этими умениями нам передается от предков их энергетика, которая отражается в культуре создания этих рушников, - отметил Игорь Петришенко. - Сегодня мы увидели, как богата наша страна талантливыми народными мастерами, которые не только бережно хранят эти традиции, но и передают их дальше - своим ученикам. Они передают молодежи не только свой опыт, но и все то, чему их научили мамы, бабушки и прабабушки. И я надеюсь, что эта удивительная белорусская традиция будет продолжаться. Ведь нельзя прекратить то, что принадлежит всей нации".

Как отметил заместитель премьер-министра, в этом году в Александрии много гостей. "Сегодня здесь много гостей, особенно молодежи. Буквально час назад мы подвели итоги - сейчас на празднике более 30 тыс. Это больше, чем в предыдущие годы. Много семей с детьми. И очень здорово, что с такого маленького возраста наши малыши приобщаются к нашим традициям. И в будущем они будут передавать эти знания своим детям и внукам", - подчеркнул Игорь Петришенко.

Сегодня на празднике "Купалье" собрались все регионы страны. "Здесь собрались все регионы, которые представили самые лучшие свои проекты, связанные с культурой питания. Многие предприятия привезли сюда эксклюзивные изделия - свой путь эти продукты начнут отсюда, именно из Александрии. И они будут расходиться не только по внутреннему рынку, но и пойдут на экспорт", - отметил Игорь Петришенко.

Как подчеркнул председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц, уже в двенадцатый раз Шкловская земля объединяет три братских народа. "По традиции, мы собираемся с вами на "Купалье" на живописном берегу реки Днепр, которая объединяет три братских народа - белорусов, россиян и украинцев, - отметил Леонид Заяц. - "Купалье" - это праздник, который почитается белорусами, который соединяет между собой времена, поколения и народы. Я хочу поблагодарить организационный комитет - во главе с Игорем Петришенко они сделали все, чтобы этот праздник состоялся. Я хочу поблагодарить Президента нашей страны за помощь в его подготовке и личном участии в сегодняшнем мероприятии. Мы искренне приветствуем делегации из России и Украины. Ни расстояния, ни какие преграды и барьеры не способны препятствовать нашей дружбе". -0-

Фото Олега Фойницкого











































