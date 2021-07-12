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"Петровица" - праздник народной культуры в Любанском районе

12.07.2021 18:43 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

На православном календаре сегодня день святых Петра и Павла. Церковный праздник чтят в народе. Так, специально к Петрову дню с давних времен проводили обряды. В регионах их сберегают и сегодня. Например, в Любанском районе десять лет назад организовали фестиваль традиционной культуры под названием "Петровица". Колоритный форум своей главной площадкой выбрал деревню Шипиловичи. 

Наталья Бордиловская расскажет, как гуляют на Петра. 


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Теги: Витебск
 
 
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На православном календаре сегодня день святых Петра и Павла. Церковный праздник чтят в народе. Так, специально к Петрову дню с давних времен проводили обряды. В...
 
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