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"Петровица" - праздник народной культуры в Любанском районе
12.07.2021 18:43 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTНа православном календаре сегодня день святых Петра и Павла. Церковный праздник чтят в народе. Так, специально к Петрову дню с давних времен проводили обряды. В регионах их сберегают и сегодня. Например, в Любанском районе десять лет назад организовали фестиваль традиционной культуры под названием "Петровица". Колоритный форум своей главной площадкой выбрал деревню Шипиловичи.
Наталья Бордиловская расскажет, как гуляют на Петра.
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На православном календаре сегодня день святых Петра и Павла. Церковный праздник чтят в народе. Так, специально к Петрову дню с давних времен проводили обряды. В...
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