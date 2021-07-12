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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Петровица" - праздник народной культуры в Любанском районе На православном календаре сегодня день святых Петра и Павла. Церковный праздник чтят в народе. Так, специально к Петрову дню с давних времен проводили обряды. В...

На православном календаре сегодня день святых Петра и Павла. Церковный праздник чтят в народе. Так, специально к Петрову дню с давних времен проводили обряды. В регионах их сберегают и сегодня. Например, в Любанском районе десять лет назад организовали фестиваль традиционной культуры под названием "Петровица". Колоритный форум своей главной площадкой выбрал деревню Шипиловичи.расскажет, как гуляют на Петра.