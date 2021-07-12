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ФОТОФАКТ: В Большом театре состоялась премьера оперы "Дзікае паляванне караля Стаха"
12.07.2021 23:49 — Новости Культуры | БелТА
Источник материала: БелТА
12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьеру оперы "Дзікае паляванне караля Стаха" представили 11-12 июля в Большом театре. "Дзікае паляванне караля Стаха" является национальной музыкальной классикой.
Фото Оксаны Манчук
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Премьеру оперы "Дзікае паляванне караля Стаха" представили 11-12 июля в Большом театре. "Дзікае паляванне караля Стаха" является национальной музыкальной классикой.
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