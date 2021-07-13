Белорусские мультфильмы о Скорине, Шагале и Богдановиче покажут в Минске

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13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Персональную ретроспективу "Мультфантазии Елены Петкевич" покажут с 14 июля по 1 августа в кинозале Музея истории белорусского кино. Показ приурочен к празднованию 50-летия белорусской анимации и юбилею известного кинорежиссера студии анимационных фильмов "Национальной киностудии "Беларусьфильм". Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении культуры.

Зрителям представят восемь мультфильмов. Один из них - "Лафертовская маковница". "Это философско-поэтическая лента, где переплетаются реальное и сверхъестественное, по мотивам народных сказок и суеверий. Вдохновением также стала фантастическая повесть русского писателя первой половины XIX века Антония Погорельского о девушке-сироте, которую злая мачеха отсылает к бабушке", - рассказали организаторы.

В этой картине впервые в белорусской анимации применена технология создания изобразительного образа из песка - сыпучего материала. Он усиливает эффект легкости, фантастичности, сказочной атмосферы. "Эта притча о добром и злом началах мироздания в представлениях простого человека и трепетно-ранимой детской душе относится к числу самых значительных явлений белорусской анимации. Фильм получил приз международного кинофестиваля короткометражного кино в Оберхаузене (Германия, 1986), международного фестиваля анимационных фильмов в Анси (Франция, 1987), детского жюри XIV Московского международного кинофестиваля (1987) и приз в разделе мультипликационных фильмов на ХХ Всесоюзном кинофестивале (Тбилиси, 1987)", - добавили в музее.

"Далее гостей ждет мультфильм "Белоснежка и Алоцветик". Это первая лента цикла "Сказки братьев Гримм". Литературной основой фильма стала одноименная сказка. Это волшебная история о королевиче, которого за жестокосердие лесной гном превратил в медведя. Но любовь Белоснежки снова вернула ему человеческий облик. Картина победила в номинации "Приз мастеру" на ХVI Международном фестивале анимационных фильмов "Анимаевка", - подчеркнули организаторы.

Ждет также зрителей мультфильм "Волшебная лавка" - им предстоит познакомиться с полной фантазии и юмора необыкновенной историей, случившейся под Новый год. Картина удостоена приза "Фортуна" на Открытом российском фестивале анимационного кино в Суздале (2007), приза "Хрустальный аист" в номинации "За лучшее изобразительное решение" на Республиканском фестивале белорусских фильмов в Бресте (2007), диплома "За теплую и душевную атмосферу в пространстве кадров" и диплома Белорусского союза кинематографистов на Международном фестивале анимационных фильмов "Анимаевка-2007" в Могилеве, приза жюри на Международном фестивале анимационного кино Hiroshima-2008 в Хиросиме.

"Зрители смогут познакомиться с поэтическими "Сказками леса" о маленьком кузнечике, пытающемся найти свое место в сложном, полном загадок и неожиданностей мире. Фильм "Сказки старого пианино. Иоганн Штраус" рассказывает о жизни, интересных фактах из биографии великого австрийского композитора. А в картине "Сказки старого пианино. И.С.Бах" гости узнают о жизни и творчестве гениального немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха, об основных вехах биографии немецкого композитора, творчество которого не получило признания современников - его произведения так и не были опубликованы при жизни", - рассказалии в музее.

Основой фильма "Марк Шагал. Начало" стали воспоминания художника о своем детстве, Витебске, в котором он провел многие годы, родителях, которых очень любил. "В ленте отражены главные события, происходившие с Марком Шагалом и его семьей до отъезда в Санкт-Петербург, раскрыты истоки творческой, поэтической натуры художника, чувственный взгляд его души, который отразился яркими, детскими красками на его полотнах", - добавили организаторы.

Посетителей познакомят с мультфильмом "Магістр вольных мастацтваў", посвященным белорусскому первопечатнику и просветителю Франциску Скорине. "В загадочной и волшебной атмосфере то ли яви, то ли сна Франциск Скорина встречает ночью любознательного Льва, умеющего говорить. Он отвечает на вопросы умного животного и таким образом рассказывает о своей жизни. Фильм охватывает несколько периодов жизни нашего великого земляка: детство, прошедшее в Полоцке, студенческие годы в Краковском университете и виленский период - издание двух последних, но первых на территории ВКЛ книг "Апостал" и "Малая падарожная кніжыца", - добавили в музее.

Финальной картиной станет "Я тайну ў глыбіні душы хаваю". Она основана на стихах и воспоминаниях классика белорусской литературы Максима Богдановича. Перед зрителем предстанет поэтический анимационный образ короткой, но богатой впечатлениями жизни поэта. Акцент на кинометафоре помог авторам уйти от обычного иллюстративного принципа восстановления основных фактов биографии героя.-0-