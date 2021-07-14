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14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детская студия Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки" объявляет новый набор воспитанников 6-14 лет, сообщили БЕЛТА в ансамбле.

"Программа обучения включает уроки хореографии с элементами классического и народного танцев. Занятия построены на репертуаре легендарного ансамбля "Хорошки" в лучших традициях белорусского хореографического искусства, - отметили в коллективе. - Детская студия развивает в ребятах трудолюбие, собранность, внимательность, целеустремленность, формирует грацию, пластику и выразительность тела. Наши воспитанники принимают участие в концертах коллектива, а также в конкурсах и фестивалях народной культуры в Беларуси и за рубежом".

Конкурсные отборы состоятся 26-27 августа. В них могут поучаствовать девочки и мальчики без хореографической подготовки 6-7 лет, а также ребята с хореографической подготовкой в продолжающие группы 7-14 лет.

Занятия начнутся в сентябре и будут проходить в утреннее и вечернее время в здании Белорусской государственной филармонии (пр.Независимости, 50).

Для справок обращаться к руководителю студии Елене Николаевне Богдановой по телефону (+37529) 500-68-83.

Ансамбль "Хорошки" - авторский коллектив. Его создатель - народная артистка Беларуси Валентина Гаевая. Талантливый хореограф глубоко и досконально исследует белорусское культурное наследие, своеобразно переосмысливает его и возвращает к жизни. Опираясь на основу народно-сценического танца и свободно владея языком современной хореографии, она создает масштабные, яркие, жизнеутверждающие спектакли. Среди них "Туровская легенда", "Прощай, XX век!", "Добрый вечер, гости!", "Белорусы".-0-