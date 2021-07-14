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Презентацией работ белорусских художников открылась выставочная программа "Славянского базара"

14.07.2021 15:03 — Новости Культуры | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Выставку живописи белорусских художников "Каляровыя гісторыі" открыли сегодня в концертном зале "Витебск", передает корреспондент БЕЛТА.

С презентации экспозиции галереи "АртХаос" стартовала выставочная программа на "Славянском базаре". Представлены порядка 30 работ художников, как именитых, так и молодых. Это Николай Исаенок, Иван Дмухайло, Виктория Ильина, Егор Батальонок, Валерий Потворов, Владимир Кожух, Михаил Левкович, Олег Сковородко и другие.

Презентацией работ белорусских художников открылась выставочная программа "Славянского базара"

Директор галереи "АртХаос" Лилия Лукашенко отметила: ей приятно вновь вернуться с картинами на "Славянский базар". Первую выставку галерея привезла в 2019 году. "Славянский базар" - фестиваль искусств, и художественные выставки являются его неотъемлемой частью. "Каляровыя гісторыі" - это не столько о красках и цвете картин, а больше о внутреннем мире каждого из нас. Через работы хотим привлечь зрителя к диалогу с автором. Рядом почти с каждой картиной есть небольшой комментарий автора к ней. Каждый сможет соотнести свои ощущения с переживаниями художника, чтобы понять, что он в нее вкладывал", - рассказала Лилия Лукашенко. Она также анонсировала, что на гала-концерте мастеров искусств Беларуси 18 июля в Летнем амфитеатре будет реализован проект с оживанием картин на экране. Там представят работы из фондов Национального художественного музея.

Презентацией работ белорусских художников открылась выставочная программа "Славянского базара"
Лилия Лукашенко

Директор фестиваля Глеб Лапицкий обратил внимание: с сегодняшнего дня начинается удивительная фестивальная жизнь Витебска, в котором веками жили и творили талантливые художники. Когда два года назад концертный зал "Витебск" стал и выставочной площадкой, организаторы поняли, что это удачное пространство для таких проектов. "Эти картины смогут наблюдать много людей, в том числе участники нашего детского конкурса, которые приехали из 16 стран мира. Они увидят белорусское искусство своими глазами и смогут проникнуться нашими авторами. Это и есть то неподдельное, что несет "Славянский базар", - отметил Глеб Лапицкий. Он также посоветовал критикам форума обращать внимание не только на проекты в Летнем амфитеатре, но и на многих других площадках, где живет атмосфера фестиваля. Также нельзя забывать его девиз: "Через искусство - к миру и взаимопониманию", добавил руководитель творческого форума.

Презентацией работ белорусских художников открылась выставочная программа "Славянского базара"
Глеб Лапицкий

XXX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 15 по 18 июля, но первые мероприятия стартовали уже сегодня. Торжественная церемония открытия форума состоится 15 июля на главной сцене. Во время гала-концерта вручат специальную награду Президента "Через искусство - к миру и взаимопониманию". Закроют фестиваль гала-концертом с награждением победителей конкурсов 18 июля. Жюри взрослого конкурса возглавит народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко, детского - певец Филипп Жмахер (Сербия). На форуме ждут представителей 33 стран, в том числе порядка 5 тыс. артистов.-0-

Презентацией работ белорусских художников открылась выставочная программа "Славянского базара"
Презентацией работ белорусских художников открылась выставочная программа "Славянского базара"
Презентацией работ белорусских художников открылась выставочная программа "Славянского базара"
Презентацией работ белорусских художников открылась выставочная программа "Славянского базара"
Презентацией работ белорусских художников открылась выставочная программа "Славянского базара"
Презентацией работ белорусских художников открылась выставочная программа "Славянского базара"
Презентацией работ белорусских художников открылась выставочная программа "Славянского базара"

Первые мероприятия стартуют на "Славянском базаре в Витебске"

Фото Александра Хитрова

Презентацией работ белорусских художников открылась выставочная программа "Славянского базара"

 
Теги: Витебск
 
 
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С презентации экспозиции галереи "АртХаос" стартовала выставочная программа на "Славянском базаре". Представлены порядка 30 работ художников, как именитых, так и...
 
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