ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Витебске ночью со световым шоу подняли флаг "Славянского базара-2021"

15.07.2021 07:33 — Новости Культуры | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

15 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Обладатели Гран-при Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2015" Димаш Кудайберген и Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2020" Ангелина Ломако торжественно подняли флаг XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В этом году впервые решили провести церемонию поднятия флага ночью - ровно в полночь. Украсило церемонию на площадке культурно-спортивного комплекса Летнего амфитеатра световое шоу в исполнении молодежного театра "Колесо", хореографического ансамбля "Зорька", мастерской танца "Гаджет". В этом году возле главной сцены фестиваля будут развеваться флаги 33 стран-участниц.

Димаш Кудайберген рассказал, что "Славянский базар" для него и других молодых исполнителей стал особенным фестивалем. "Рад здесь находиться, потому что очень люблю Беларусь, Витебск, фестиваль. Тепло отношусь к уже моей родной сцене", - сказал он и добавил, что "Славянский базар" имеет свой стиль, он состоялся и ему не нужно подражать другим музыкальным проектам.

Вторая участница церемонии Ангелина Ломако добавила, что для нее почетно поднять флаг фестиваля. "Мы только приехали из Минска в Витебск, давно не были здесь и очень скучали. Город и фестиваль стали для меня родными", - сказала она.

Сегодня в Летнем амфитеатре состоится торжественное открытие XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Загорится новая звезда на площади лауреатов возле Летнего амфитеатра. Здесь получит именную прописку обладатель специальной награды Президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию" Николай Басков.

XXX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" проходит с 15 по 18 июля, первые мероприятия стартовали вчера. Закроют фестиваль гала-концертом с награждением победителей конкурсов 18 июля. Жюри взрослого конкурса возглавит народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко, детского - певец Филипп Жмахер (Сербия).-0-

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году впервые решили провести церемонию поднятия флага ночью - ровно в полночь.
 
Новости дня
Новости культуры
 
ДОСЬЕ: К 145-летию со дня рождения белорусской поэтессы Тетки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

14.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by