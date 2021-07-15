ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Феерия эмоций и искусства: звездные 30 лет Славянского базара в фотографиях

15.07.2021 08:47 — Новости Культуры | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" - крупнейший в Беларуси культурный форум, который объединяет страны и континенты, современное искусство и народное творчество.

Звезда "Славянского базара" зажглась в Витебске в июле 1992 года. Уже тогда музыкальный фестиваль собрал более тысячи участников из Беларуси, России, Украины, США, Канады, Австралии, Польши, Грузии. С 1995 года форум официально стал Международным фестивалем искусств и проходит под личным патронатом главы государства.

В нынешнем году "Славянский базар в Витебске" отмечает тридцатилетие. Собрали яркие моменты прошедших фестивалей. Феерия эмоций и искусства - в фотоподборке БЕЛТА.

Фестиваль "Славянский базар-96". Выступает гость фестиваля болгарский певец Бисер Киров
Фестиваль "Славянский базар-96". Выступает гость фестиваля болгарский певец Бисер Киров

Владимир Мулявин на заключительном концерте фестиваля "Славянский базар в Витебске", 1998 год
Владимир Мулявин на заключительном концерте фестиваля "Славянский базар в Витебске", 1998 год

Филипп Киркоров. Фестиваль "Славянский базар-94"
Филипп Киркоров. Фестиваль "Славянский базар-94"

Феерия эмоций и искусства: звездные 30 лет Славянского базара в фотографиях
Михаил Финберг и Людмила Гурченко на Славянском базаре в Витебске, 2003 год

Феерия эмоций и искусства: звездные 30 лет Славянского базара в фотографиях
Творческий вечер Пахмутовой на Славянском базаре в Витебске, 2015 год

Феерия эмоций и искусства: звездные 30 лет Славянского базара в фотографиях
Балканский рок в моде - доказано Бреговичем и Кустурицей на Славянском базаре, 2018 год

Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске", 1997 год
Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске", 1997 год

Феерия эмоций и искусства: звездные 30 лет Славянского базара в фотографиях
Славянский базар в Витебске, 2010 год

Эдита Пьеха на фестивале "Славянский базар-96"
Эдита Пьеха на фестивале "Славянский базар-96"

Композитор Игорь Крутой на фестивале "Славянский базар в Витебске", 1998 год
Композитор Игорь Крутой на фестивале "Славянский базар в Витебске", 1998 год

Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске". Ансамбль "Сябры"
Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске". Ансамбль "Сябры"

Концерт "Привет из Сан-Ремона" на "Славянском базаре", 2013 год
Концерт "Привет из Сан-Ремона" на "Славянском базаре", 2013 год

Феерия эмоций и искусства: звездные 30 лет Славянского базара в фотографиях
Надежда Бабкина, 2014 год

Феерия эмоций и искусства: звездные 30 лет Славянского базара в фотографиях
Валерий Леонтьев. Славянский базар в Витебске, 1997 год

Феерия эмоций и искусства: звездные 30 лет Славянского базара в фотографиях
Григорий Лепс на Славянском базаре в Витебске, 2015 год

Феерия эмоций и искусства: звездные 30 лет Славянского базара в фотографиях
Славянский базар в Витебске, 2014 год

Феерия эмоций и искусства: звездные 30 лет Славянского базара в фотографияхВитебск, 2014 год" title="Ядвига Поплавская и Александр Тиханович. Витебск, 2014 год">
Ядвига Поплавская и Александр Тиханович. Витебск, 2014 год

Феерия эмоций и искусства: звездные 30 лет Славянского базара в фотографиях
Полада Бюльбюль оглы зажглась на Аллее звезд Славянского базара в Витебске, 2015 год

Гость фестиваля американский актёр Лэйн Дэвис, сыгравший роль Мейсона в сериале "Санта-Барбара". Витебск, 1995 год
Гость фестиваля американский актёр Лэйн Дэвис, сыгравший роль Мейсона в сериале "Санта-Барбара". Витебск, 1995 год

Алла Пугачева. Фестиваль "Славянский базар-94"
Алла Пугачева. Фестиваль "Славянский базар-94"

Феерия эмоций и искусства: звездные 30 лет Славянского базара в фотографиях
Надежда Бабкина. Славянский базар в Витебске, 2004 год

Феерия эмоций и искусства: звездные 30 лет Славянского базара в фотографиях
Витебск, 2005 год

Феерия эмоций и искусства: звездные 30 лет Славянского базара в фотографиях
Славянский базар в Витебске, 2015 год

Феерия эмоций и искусства: звездные 30 лет Славянского базара в фотографиях
Раймонд Паулс предлагает устроить творческие состязания конкурсантов Славянского базара и Новой волны. Витебск, 2009 год

Феерия эмоций и искусства: звездные 30 лет Славянского базара в фотографиях
Репетиция концерта народного артиста России Льва Лещенко на Славянском базаре в Витебске, 2012 год

Феерия эмоций и искусства: звездные 30 лет Славянского базара в фотографиях
Звездный час с Патрисией Каас. Витебск, 2007 год

Феерия эмоций и искусства: звездные 30 лет Славянского базара в фотографиях
Лайма Вайкуле на фестивале в Витебске, 2005 год

Феерия эмоций и искусства: звездные 30 лет Славянского базара в фотографиях

Феерия эмоций и искусства: звездные 30 лет Славянского базара в фотографиях

Феерия эмоций и искусства: звездные 30 лет Славянского базара в фотографиях

Феерия эмоций и искусства: звездные 30 лет Славянского базара в фотографиях

Феерия эмоций и искусства: звездные 30 лет Славянского базара в фотографиях

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В нынешнем году "Славянский базар в Витебске" отмечает тридцатилетие. Яркие моменты прошедших фестивалей - в архивных фотографиях БЕЛТА.
 
Новости дня
Новости культуры
 
Сегодня состоится открытие фестиваля "Славянский базар в Витебске"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

14.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.07.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by