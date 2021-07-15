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Феерия эмоций и искусства: звездные 30 лет Славянского базара в фотографиях
15.07.2021 08:47 — Новости Культуры | БелТА
Источник материала: БелТА
Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" - крупнейший в Беларуси культурный форум, который объединяет страны и континенты, современное искусство и народное творчество.
Звезда "Славянского базара" зажглась в Витебске в июле 1992 года. Уже тогда музыкальный фестиваль собрал более тысячи участников из Беларуси, России, Украины, США, Канады, Австралии, Польши, Грузии. С 1995 года форум официально стал Международным фестивалем искусств и проходит под личным патронатом главы государства.
В нынешнем году "Славянский базар в Витебске" отмечает тридцатилетие. Собрали яркие моменты прошедших фестивалей. Феерия эмоций и искусства - в фотоподборке БЕЛТА.
Фестиваль "Славянский базар-96". Выступает гость фестиваля болгарский певец Бисер Киров
Владимир Мулявин на заключительном концерте фестиваля "Славянский базар в Витебске", 1998 год
Филипп Киркоров. Фестиваль "Славянский базар-94"
Михаил Финберг и Людмила Гурченко на Славянском базаре в Витебске, 2003 год
Творческий вечер Пахмутовой на Славянском базаре в Витебске, 2015 год
Балканский рок в моде - доказано Бреговичем и Кустурицей на Славянском базаре, 2018 год
Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске", 1997 год
Славянский базар в Витебске, 2010 год
Эдита Пьеха на фестивале "Славянский базар-96"
Композитор Игорь Крутой на фестивале "Славянский базар в Витебске", 1998 год
Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске". Ансамбль "Сябры"
Концерт "Привет из Сан-Ремона" на "Славянском базаре", 2013 год
Надежда Бабкина, 2014 год
Валерий Леонтьев. Славянский базар в Витебске, 1997 год
Григорий Лепс на Славянском базаре в Витебске, 2015 год
Славянский базар в Витебске, 2014 год
Витебск, 2014 год" title="Ядвига Поплавская и Александр Тиханович. Витебск, 2014 год">
Ядвига Поплавская и Александр Тиханович. Витебск, 2014 год
Полада Бюльбюль оглы зажглась на Аллее звезд Славянского базара в Витебске, 2015 год
Гость фестиваля американский актёр Лэйн Дэвис, сыгравший роль Мейсона в сериале "Санта-Барбара". Витебск, 1995 год
Алла Пугачева. Фестиваль "Славянский базар-94"
Надежда Бабкина. Славянский базар в Витебске, 2004 год
Витебск, 2005 год
Славянский базар в Витебске, 2015 год
Раймонд Паулс предлагает устроить творческие состязания конкурсантов Славянского базара и Новой волны. Витебск, 2009 год
Репетиция концерта народного артиста России Льва Лещенко на Славянском базаре в Витебске, 2012 год
Звездный час с Патрисией Каас. Витебск, 2007 год
Лайма Вайкуле на фестивале в Витебске, 2005 год
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В нынешнем году "Славянский базар в Витебске" отмечает тридцатилетие. Яркие моменты прошедших фестивалей - в архивных фотографиях БЕЛТА.
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