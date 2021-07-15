Григорий Лепс выступил с концертом на площади Победы в фестивальном Витебске

Источник материала: БелТА

15 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Григорий Лепс выступил на площади Победы в Витебске накануне открытия фестиваля искусств "Славянский базар", передает корреспондент БЕЛТА.

Российский шоумен дал в фестивальном городе бесплатный концерт на центральной площади Витебска, которая на несколько часов превратилась поюще-танцующий зрительный зал. Жители и гости города тепло и радушно приняли артиста. Самые известные хиты исполнителя все присутствовавшие подпевали хором.

В перерывах между песнями Григорий Лепс шутил, проявляя чудеса самоиронии. И воздавал должное витебскому зрителю, от которого шла мощная энергетическая волна. Зажигательная музыка и всем знакомые слова песен российского исполнителя даже самых скромных заставляли танцевать, не сходя с места. Что уже говорить о поклонниках певца, которые не сдерживали эмоций и радости от присутствия на концерте. Харизма, помноженная на поистине народную любовь и признание, сыграла в пользу этой зажигательной ночи. Прошедший вечером дождь слегка остудил воздух, но не охладил сердца почитателей творчества исполнителя. Все от мала до велика поднимали руки не только, чтобы сделать селфи или видео на память о концерте, но и чтобы сдаться на милость таланта и голоса Григория Лепса.

Певец сделал фестивальному Витебску роскошный подарок. Зрители, которых не вместила просторная площадь, стояли по периметру и слушали песни, разносившиеся далеко по улицам города. Если бы у витебчан и гостей областного центра была возможность, они бы засыпали исполнителя цветами. Впрочем, самая главная награда для любого артиста - это любовь зрителей и их горящие от счастья глаза.-0-