ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Григорий Лепс выступил с концертом на площади Победы в фестивальном Витебске

15.07.2021 10:01 — Новости Культуры | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

15 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Григорий Лепс выступил на площади Победы в Витебске накануне открытия фестиваля искусств "Славянский базар", передает корреспондент БЕЛТА.

Российский шоумен дал в фестивальном городе бесплатный концерт на центральной площади Витебска, которая на несколько часов превратилась поюще-танцующий зрительный зал. Жители и гости города тепло и радушно приняли артиста. Самые известные хиты исполнителя все присутствовавшие подпевали хором.

В перерывах между песнями Григорий Лепс шутил, проявляя чудеса самоиронии. И воздавал должное витебскому зрителю, от которого шла мощная энергетическая волна. Зажигательная музыка и всем знакомые слова песен российского исполнителя даже самых скромных заставляли танцевать, не сходя с места. Что уже говорить о поклонниках певца, которые не сдерживали эмоций и радости от присутствия на концерте. Харизма, помноженная на поистине народную любовь и признание, сыграла в пользу этой зажигательной ночи. Прошедший вечером дождь слегка остудил воздух, но не охладил сердца почитателей творчества исполнителя. Все от мала до велика поднимали руки не только, чтобы сделать селфи или видео на память о концерте, но и чтобы сдаться на милость таланта и голоса Григория Лепса.

Певец сделал фестивальному Витебску роскошный подарок. Зрители, которых не вместила просторная площадь, стояли по периметру и слушали песни, разносившиеся далеко по улицам города. Если бы у витебчан и гостей областного центра была возможность, они бы засыпали исполнителя цветами. Впрочем, самая главная награда для любого артиста - это любовь зрителей и их горящие от счастья глаза.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский шоумен дал в фестивальном городе бесплатный концерт на центральной площади Витебска, которая на несколько часов превратилась поюще-танцующий...
 
Новости дня
Новости культуры
 
На "Славянском базаре в Витебске" подняли флаг фестиваля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

14.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by