Источник материала: БелТА

15 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Во время пресс-конференции директор "Славянского базара" Глеб Лапицкий рассказал, что дирекция форума учредила паспорт фестиваля, передает корреспондент БЕЛТА.

Официальные паспорта в Беларуси вручают после исполнения 14 лет. По аналогии выдавать паспорта "Славянского базара" будут тем, кто отдал форуму 14 и более лет.

Первой обладательницей "василькового документа" стала заслуженная артистка Беларуси Елена Спиридович, которая много лет работает на фестивале.

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