ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На "Славянском базаре" учредили паспорт фестиваля: первый вручили Елене Спиридович

15.07.2021 12:11 — Новости Культуры | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

15 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Во время пресс-конференции директор "Славянского базара" Глеб Лапицкий рассказал, что дирекция форума учредила паспорт фестиваля, передает корреспондент БЕЛТА.

Официальные паспорта в Беларуси вручают после исполнения 14 лет. По аналогии выдавать паспорта "Славянского базара" будут тем, кто отдал форуму 14 и более лет.

Первой обладательницей "василькового документа" стала заслуженная артистка Беларуси Елена Спиридович, которая много лет работает на фестивале.

/Будет дополнено/.-0-

На "Славянском базаре" учредили паспорт фестиваля: первый вручили Елене Спиридович

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официальные паспорта в Беларуси вручают после исполнения 14 лет. По аналогии выдавать паспорта "Славянского базара" будут тем, кто отдал форуму 14 и более лет.
 
Новости дня
Новости культуры
 
Музыкальный салон в Лошицкой усадьбе представит композиции на стихи современных белорусских поэтов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

14.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by